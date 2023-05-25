تسليم 120 كبشًا من سلالة الأغنام البرقي على مربي الثروة الحيوانية بمطروح

شهد حاتم السبع، السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح، والمهندس محمود عيد الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، تسليم الكباش البرقي بمشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية مايو 2023 إلى مربي الثروة الحيوانية.

جاء ذلك تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور الدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية بمطروح والمهندس حسين السنيني مشرف وحدة الإنتاج الحيواني بمركز بحوث الصحراء بمطروح والمهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بمطروح والعمدة خير رسلان رئيس مجلس العمد والمشايخ بمطروح والدكتور سعد جويلي مدير مديرية الطب البيطرى بمطروح وعددا من مربي الاغنام ومديري وحدات الدعم الفني.

وقال المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح ومدير التنفيذي لمشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية برايد الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" أن أحد أهداف المشروع تهدف الى الحفاظ وتحسين سلالة الاغنام البرقي التي تشتهر بها محافظة مطروح وذلك بغرض تنمية الثروة الحيوانية بمناطق عمل المشروع من مدينة الضبعة حتى السلوم.

وأشار إلى أن المشروع قام على تنشئة ورعاية وتجهيز عدد 120 كبش برقي من خلال اختيار السلالات النقية وتقديم التحصينات والادوية البيطرية، وبالإضافة إلى الاشتراك في صندوق التأمين على الماشية بمطروح.

وأوضح مدير المشروع أن المركز والمشروع لا يألوا جهدا في تقديم كافة التيسيرات والدعم للمربين مع تذليل كافة العقبات والعمل على تقديم خدمات متكاملة للمربين سواء بيطرية وعلاجية وذلك بجميع قرى ونجوع منطقة عمل المشروع للتيسير عليهم والحفاظ على الثروة الحيوانية .

وأضاف الدكتور محمد سالم، مدير مركز البحوث التطبيقية بمطروح، خلال حديثة لـ"الدستور"، أنه تم اليوم تنفيذ إحدي مراحل توزيع الكباش البرقي المحسنه بعد رعاية شاملة للكباش من خلال التغذية والرعاية الصحية من أجل الحفاظ على الصفات الوراثية للكباش البرقي.

وأكد أن ذلك يعد نواه بوحدة بحوث الإنتاج الحيواني بمركز البحوث التطبيقية كونها منتجه للكباش البرقي ليس فقط خلال مشروع تعزيز القدرة علي الموائمة في البيئات الصحراوية ولكنها استدامه في إنتاج الكباش البرقي الذي يحمل الصفات الوراثية التي تتوافق مع البيئة الصحراوية بالساحل الشمالي الغربي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الاهتمام بمزارعي ومربي الثروة الحيوانية بالصحراء الغربية، وتقديم أوجه لدعم من خلال مشروعات وزارة الزراعة.

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