الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حملات أمنية ضد حائزي المواد المخدرة

حملات أمنية
حملات أمنية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى- الأمن العام ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

ونجحت الجهود في ضبط 10 أشخاص لخمسة منهم معلومات جنائية وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة وزنت 7,580 كيلوجرام ومبلغ مالى و8 هواتف محمولة و102 قرص مؤثر وميزان حساس، وضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلوجرام -  كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلوجرام - مبلغ مالي- 2 هاتف محمول، وضبط أحد الأشخاص - له معلومات جنائية وبحوزته كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى –هاتف محمول، وضبط شخصين - لهما معلومات جنائية وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص- له معلومات جنائية وبحوزته كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى- هاتف محمول، وضبط شخصين – لأحدهما معلومات جنائية وبحوزتهما كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1 كيلو جرام- مبلغ مالى–2 هاتف محمول، وضبط أحد الأشخاص - له معلومات جنائية وبحوزته كمية من مخدري "الهيروين والآيس" - مبلغ مالى - هاتف محمول، وضبط أحد الأشخاص وبحوزته كمية من مخدر الآيس - مبلغ مالى– هاتف محمول – سلاح أبيض.

وتمكنت الجهود من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى– هاتف محمول، وضبط 3 أشخاص بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية" لقيامهم بتروج المواد المخدرة وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش – 3000 قرص مؤثر - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة، وضبط أحد الأشخاص – له معلومات جنائية وبحوزته كمية من مخدر الحشيش – فرد خرطوش و"طلقة لذات العيار" - مبلغ مالى – هاتف محمول.

لمكافحة المخدرات المواد المخدرة

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