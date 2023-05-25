الحوار الوطنى.. مقرر لجنة القضية السكانية: نشتبك مع الحالة السكانية وتحسين الخصائص

انطلقت منذ قليل فعاليات جلسة لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، وتناقش ملف "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية".

وقالت الدكتورة نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن الجلسة من أجل الاشتباك مع تشخيص الزيادة السكانية وتحسن الخصائص السكانية.

وأضافت: "نتمنى مشاركة وقراءة في الاستراتيجية الوطنية السكانية وطرح ملفات الصحة الإنجابية والسكينة".

ونوهت: "نبحث كذلك الأسباب الاقتصادية المؤثرة في الزيادة السكانية، وقراءة الهرم السكاني وإمكانية التنمية الشاملة وما يتعلق بالنشء الجديد".

واستعرض الدكتور أحمد عاشور، مقرر مساعد لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، ضوابط الحوار ومشاركة الحضور والالتزام بالوقت واحترام المؤسسات وعدم الخروج عن موضوعات النقاش وعدم الإخلال بنظام الجلسات.

ويشارك في الحوار ممثلو الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين وممثلى الصحافة والإعلام.