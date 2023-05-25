الأحد.. عرض فيلم "الهروب إلى الماضي" بمتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

ينظم متحف المجوهرات الملكية بالتعاون مع ريبيانكو للفنون البصرية عرض الفيلم الوثائقي "الهروب إلى الماضي" للمخرج حازم العطار، بقاعة النشاط الثقافي بمقر المتحف بالإسكندرية، وذلك يوم الأحد الموافق 28 مايو 2023، في تمام الساعة 2 مساءً، كما عرضه له عرض ثان في تمام الساعة 3 عصرًا.

- عرض فيلم "الهروب إلى الماضي"

يروي الفيلم، على مدار ساعة، مقسمة إلى ثلاث أجزاء، عن حكايات قديمة دارت أحداثها في شارع فؤاد بالإسكندرية ليتعرف الجمهور من خلالها على تاريخ مدينة الإسكندرية العريق، والأجزاء الثلاث هم:

الجزء الأول : السرداب، والثاني : أميرة القصر، أما الثالث: المدينة المفقودة.

والفيلم من إخراج حازم العطار، وتصميم الملابس التراثية، للفنانة سماح خير الدين.

- تذكرة دخول المتحف

تشمل التذكرة دخول الفيلم، وهي 5 جنيهات للطالب، والمواطن المصري 20 جنيه، كما أن الفيلم مناسب للأطفال ابتداءً من 10 سنوات.

- متحف المجوهرات الملكية

يعود بناء القصر بمنطقة زيزينيا في عام 1919م على يد السيدة زينب فهمي وأكملته وأقامت به ابنتها الأميرة فاطمة ابنة الأمير علي حيدر حفيد محمد علي باشا، ويعتبر بمثابة المكان الذي يضم الكثير من الممتلكات الرائعة للأسرة العلوية.

كما يعكس المتحف الذوق الرفيع للأميرة في اللوحات، والأسقف المذهبة، والفسيفساء التي تزين العديد من غرف القصر، ويتكون من جناحين شرقي وغربي يربط بينهما ممر، ويتكون كل منهما من طابقين وبدروم.

ويضم المتحف جميع الممتلكات التي تخص العائلة العلوية، طوال فترة حكمها، في جميع القاعات بالقصر، حيث أسلوب حياتها الفخم.

ومن أبرز مقتنيات المتحف، قلادة مطعمة بالماس والزمرد تخص مؤسس الأسرة محمد علي باشا، بالإضافة إلى رقعة شطرنج ذهبية، ومناظير ذهبية مرصعة بالماس والياقوت والزمرد، وأكواب ذهبية مطعمة بالأحجار الكريمة، كما يشمل المتحف المجوهرات المبهرة التي أعدها كبار المصممين في أوروبا، والتي كانت تتزين بها الملكات والأميرات من العائلة المالكة في مصر، وفخامة حياتهم من خلال المجوهرات الثمينة والديكور الراقي المختار بعناية فائقة.