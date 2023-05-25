الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على شاب قتل صديقه في مشاجرة بينهما بالمرج

طعن
طعن

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على شاب قتل صديقه فى مشاجرة بينهما بمنطقة المرج.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بوجود قتيل بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة شاب مقتولا بطعنة بسلاح أبيض، وبعلم التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المتوفى وصديقه، عاطل، بسبب خلافات سابقة بينهما أقدم على إثرها الأخير على طعن المجنى عليه، ولاذا بالفرار ونجحت أجهزة الأمن فى ضبطه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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