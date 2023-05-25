الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"ختامه مسك".. طلاب الشهادة الإعدادية يشيدون بامتحان الدراسات الاجتماعية

امتحانات الشهاده
امتحانات الشهاده الاعداديه

انتهى منذ قليل اليوم الخميس، طلاب الشهادة الإعدادية من تأدية امتحان مادة الدراسات الاجتماعية وهي آخر المواد في امتحانات نهاية العام.

 ورصدت "الدستور" آراء عدد من طلاب الشهادة الإعدادية حول مستوى امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ، وقد أشاد العديد من طلاب الشهادة الإعدادية بمستوى امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ورفعوا شعار "خدنا إجازة" وقال الطالب محمد أحمد، أحد طلاب الشهادة الإعدادية بمدرسة المستقبل بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، إن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية كان غاية في السهولة وخير ختام لامتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية بالجيزة.

ومن جانبه أكد محمد عبدالله، أحد طلاب الشهادة الإعدادية بمدرسة المستقبل بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، أن امتحان مادة الدراسات جعل الطلاب يقبلون على إجازة نهاية العام بشكل كبير وبسعادة عارمة، خاصة وأنه كان سهلا ومباشر ولم يصادف وجود أي أسئلة صعبة أو غير مباشرة.

فيما أوضح أحمد عبدالهادي، أحد طلاب الشهادة الإعدادية بمدرسة المستقبل بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، أن مدة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ساعتين وهو وقت كان كاف لإتمام حل الأسئلة بالإضافة إلى المراجعة أكثر من مرة.

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023 "الدور الأول" لطلاب الشهادة الإعدادية، والتي انطلقت يوم السبت الموافق 20 مايو، واستمرت حتى يوم الخميس الموافق 25 مايو.

طلاب الشهادة الإعدادية طلاب الشهادة الاعدادية الإعدادية امتحان الدراسات الاجتماعية الدراسات الاجتماعية

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