الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص صدمه قطار بمزلقان أبوالنمرس

قطار
قطار

لقى شخص مصرعه بعد أن صدمه قطار بمزلقان السكة الحديد، بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس جنوب محافظة الجيزة.

وتلقى الرائد مصطفى رشوان، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد باصطدام قطار بأحد الأشخاص بمزلقان السكة الحديد بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة أحد الأشخاص عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، تفاجأ بقدوم القطار والذي صدمه مما تسبب في مصرعه، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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