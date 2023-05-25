الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى للمستثمرين: "من فضلكم متضيعوش وقت تانى"

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر إلى القائمين على مشروع مجمع إنتاج الكوارتز في العين السخنة، قائلاً: "بتوجه بالشكر لكل من ساهم بهذا المشروع"، موجهًا حديثه لرجال الأعمال في القطاع الخاص قائلاً: "من فضلكوا متضيعوش وقت تاني وأي مشروع من اللي إحنا بنتكلم فيه دا نسبة نجاحه جيدة، طالما خاماته متوفرة في مصر".

وأضاف: "بوجه كلامي للمستثمرين وغرف الصناعة ووزير قطاع الأعمال والحكومة بلاش نضيع وقت تاني أكتر من كدا".

وكان قد أكد الرئيس السيسي حرص الدولة على إزالة المعوقات أمام الاستثمارات في قطاع البترول، موضحًا أن إنتاج خام الكوارتز في مصر يسهم في توفير مبالغ مالية كبيرة، وأيضًا يعطي لنا فرصة في التصدير إلى الخارج.

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