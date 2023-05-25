الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 141 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون بالغربية

قمح
قمح

قال المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، إنه تم توريد نحو 141 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع، منذ بدء موسم التوريد وحتي اليوم  الخميس، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

وأشار المهندس محمد أبوهاشم إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتي تستوعب نحو 193 ألف طن من محصول القمح.

توريد نحو الزند الف قمح محصول الموسم الجديد للشون بمحافظة

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