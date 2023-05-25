وزيرة البيئة: مؤتمر الاستثمار البيئى والمناخى فرصة حقيقية لاستكمال نجاح cop 27

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا تحضيريًا بشأن الإعداد لمؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي المزمع عقده يوليو المقبل، بالتعاون مع الجانب السويسري ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNiDO، وذلك بحضور محمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار، وأحمد رزق، ممثل منظمة الـ"يونيدو".

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية هذا المؤتمر الذي سيكون مؤتمرًا شاملًا يلقي الضوء على كل أطراف المنظومة، ويقدم فرصة حقيقية لاستكمال النجاح الذي تحقق من مؤتمر المناخ cop 27، حيث يسهم المؤتمر في استعراض كل الرؤى والفرص الاستثمارية التي تسهم في تخطي الصعوبات والعوائق التي تواجه الاستثمارات البيئية والمناخية في مصر، كما يسهم في توحيد القوى والفئات والشركاء، سواء من الجهات الحكومية أو الخاصة أو التمويلية، في عملٍ متكامل يحقق النجاح لكل الأطراف.

وناقشت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، المقترحات الخاصة بالجهات المشاركة سواء الحكومية من وزارات وجهات معنية، أو مستثمري شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وشركات ناشئة ورواد أعمال وجهات تمويل دولية وشركاء التنمية وغيرها من أصحاب المصلحة، لضمان تحقيق التكامل والشمول، مما يسهم في تشكيل لغة حوار وتواصل بينهم للتغلب على كل أوجه عوائق الاستثمار البيئي والمناخي، كما ناقشت الوزيرة الأجندة الخاصة بالمؤتمر.

واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، خطوات إطلاق المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، المزمع إطلاقها خلال المؤتمر، لعرض الاستثمارات والفرص البيئية في مصر.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة تسعى دائمًا لدعم الاستثمارات البيئية، وهو ما يتضح جليًا بإنشائها وحدة الاستثمار البيئي والمناخي التي تدعم دخول القطاع الخاص في هذا المجال، خاصة في ظل وجود نماذج ناجحة لمشروعات رائدة تبنتها وزارة البيئة كوحدات البيوجاز وتدوير المخلفات الزراعية والاستثمار بالمحميات الطبيعية.

وأضافت الوزيرة أن الوحدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقديم حلول للمشكلات والعقبات التي تواجه الاستثمارات البيئية والمناخية في مصر، وكذلك تقديم أفكار وفرص استثمارية وتحقيق الترابط بين المستثمرين والشركات الناشئة ورواد الأعمال وأصحاب المصلحة الأخرى من جهات أو مصادر تمويل وجهات تراخيص وغيرهم، بالإضافة إلى تهيئة المناخ الداعم للاستثمار مما يساعد على إنشاء سوق قائمة على الاستثمار البيئي والمناخي تتبع آليات العرض والطلب، وتصبح في المستقبل نسيجا أساسيا من السوق المصرية وتدعم خطط التنمية المستدامة، لافتةً إلى سعي الوحدة إلى فتح أسواق للاستثمار الأخضر، مما يعزز من زيادة الاستثمارات البيئية والمناخية ويحفز الاستثمارات الخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر والمرونة المناخية؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحلية.