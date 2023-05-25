اجتماع مجلس إدارة معهد "كونفوشيوس" بين جامعتي القناة وبكين لبحث سبل التعاون

عقد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اجتماعًا لمجلس إدارة معهد كونفوشيوس بين جامعة قناة السويس وجامعة بكين للغات والثقافة، وذلك عبر الإنترنت، وحضر الاجتماع عن الجانب المصري الدكتور حسن رجب المدير التنفيذي لمعهد كونفوشيوس بالجامعة، ومن الجانب الصيني ني هايدونغ سكرتير لجنة الحزب لجامعة بكين للغات والثقافة، والدكتور تشانغ بوجون نائب رئيس الجامعة، والدكتور جاتج تينج هونج المدير الصيني لمعهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس، وعدد من المسؤولين بالمقر العام لمعاهد كونفوشيوس بالصين.

وألقى ني هايدونغ سكرتير لجنة الحزب بجامعة بكين للغات والثقافة كلمة أعرب فيها عن سعادته الشخصية بلقاء الدكتور ناصر مندور، باعتباره أول رئيس جامعة مصرية يدرس بالصين، وتقدير جامعة بكين للغات والثقافة لجامعة قناة السويس ومعهد كونفوشيوس، نظرًا لما يقوم به المعهد من دور هام فى تعليم اللغة الصينية ونشر الثقافة الصينية بإقليم قناة السويس، من خلال الأنشطة التعليمية والثقافية المتنوعة، خاصة بعد انتهاء جائحة كورونا، وقام ني هايدونغ بتوجيه الدعوة إلى الدكتور ناصر مندور بزيارة الصين لحضور اجتماع مجلس إدارة المعهد القادم بين الجامعتين.

ومن جانبه، أعرب الدكتور ناصر مندور عن تقديره لدعوة الجانب الصيني وسعادته البالغة بلقاء مسؤولي جامعة بكين للغات والثقافة، والتى درس فيها اللغة الصينية أثناء فترة حصوله على شهادة الدكتوراة فى العلوم الزراعية من جمهورية الصين الشعبية.

وثمّن الدكتور ناصر مندور، دور معهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس باعتباره ركيزة أساسية ومهمة في ملف التعاون العلمي والثقافي بين جامعة قناة السويس والجامعات الصينية المختلفة، وقيام المعهد بتنظيم العديد من الفعاليات التعليمية والثقافية المختلفة، كان آخرها حفل ختام الدورة 22 لمسابقة جسر اللغة الصينية لطلاب الجامعات المصرية، المسابقة الدولية والتي أُقيمت بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة فى 8 مايو الجاري، وغيرها من الأنشطة الأخرى، مشيرًا إلى نجاح المعهد فى تنظيم ملتقى التوظيف والتدريب لطلاب الجامعة فى مختلف التخصصات بالشركات الصينية العاملة فى مصر، والذي أسفر عن توظيف وتدريب نحو 3 آلاف طالب من الجامعة من خلال 3 ملتقيات للتوظيف تم عقدها برحاب جامعة قناة السويس كان آخرها فى مايو 2022، مؤكدًا على استعداد الجامعة لعقد الملتقى الرابع للتوظيف الخريف المقبل.

وأكد الدكتور ناصر مندور، في نهاية كلمته على مواصلة جامعة قناة السويس التعاون الوطيد مع جامعة بكين للغات والثقافة، نحو تحقيق مزيد من النجاحات، وذلك فى إطار العلاقات الطيبة التي تجمع شعبي البلدين، والشراكة الاستراتيجية الشاملة بكافة المجالات بين مصر والصين.

واستعرض الدكتور حسن رجب وجانج تينج هونج مديرا معهد كونفوشيوس بالجامعة تقريرًا موجزًا عن أعمال المعهد وخطة عمل المعهد للعام الجامعى 2022|2023، وأعقب ذلك مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بأداء وتطوير معهد كونفوشيوس بالجامعة.

واختتم الحضور اجتماع مجلس إدارة المعهد بالتأكيد على استمرار التواصل وعقد الاجتماعات الدورية بين الجانبين، فى ظل انتهاء جائحة كورونا لبحث مزيد من التعاون وتطوير أداء معهد كونفوشيوس بالجامعة.