الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عماد نجيب: الحوار الوطني يرسم خارطة أولويات الاستثمار والإنتاج

الدكتور عماد نجيب
الدكتور عماد نجيب

قال الدكتور عماد نجيب، أمين ذوى الهمم بحزب مستقبل وطن أمانة مدينة نصر ثالث إن الحوار الوطني يأتي في توقيت بالغ الأهمية تتطلع فيه مصر لمستقبل أفضل وبناء الجمهورية الجديدة، مضيفا أن الحوار الوطني خلق بدوره تفاعلا وحراكا سياسيا بين جميع الأطياف والتيارات السياسية في مصر.

وأضاف عماد نجيب، في تصريحات له، أن الحوار يأتي بمثابة إعادة صياغة لآليات العمل الوطني، وفتح قنوات شرعية للحوار والنقاش دون قيود أو استثناء لأحد حول جميع القضايا الراهنة، مشيرا إلى أن ذلك يثبت إيمان القيادة السياسية بضرورة خلق حالة من وحدة الصف وتوحيد الجهود إعلاء لمصلحة الوطن.

وأشار نجيب إلى أن الحوار الوطني صنع حالة متفردة من الحراك السياسي الوطني، وأنه يرسم خارطة أولويات الاستثمار والإنتاج، مؤكدا أن الحوار نقلة نوعية للدولة المصرية ومنطلق حداثة في ظل تحديات كثيرة تواجهها.

وأشاد أمين ذوى الهمم بحزب مستقبل وطن أمانة مدينة نصر ثالث، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتسلم مجلس أمناء الحوار الوطنى من رئيس الوزراء مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأهلى للتعليم والتدريب لمناقشته فى جلسات الحوار الوطنى قبل إرساله لمجلس النواب، مؤكدا أن ذلك يؤكد حرص الرئيس على مناقشات الحوار الوطني والاهتمام بها.

على جانب آخر، تختم اليوم الخميس فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية في الحوار الوطني، حيث تنعقد جلسات المحور المجتمعي.

موضوعات جلسات المحور المجتمعي في الحوار الوطني اليوم

تعقد لجنة التعليم في الحوار الوطني جلستها بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، بينما تناقش لجنة القضية السكانية ملف "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية" وهل تمثل الزيادة السكانية إشكالية حقيقية لمصر؟.

الفئات المشاركة في الحوار الوطني

ويشارك في الحوار ممثلو الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين وممثلو الصحافة والإعلام.

تُعقد الجلسات مركز المؤتمرات بمدينة نصر، بواقع 14 ساعة للجلستين بنظام 7 ساعات بالتوازي. 
 

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