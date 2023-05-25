الرئيس السيسى: الدولة حريصة على تعظيم القيمة المضافة من المادة الخام بدلًا من تصديرها

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة بجانب المستثمرين في المشروعات التي يتم تنفيذها.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مصنع الكوارتز في العين السخنة، اليوم الخميس: "إحنا معاكوا عشان تشتغلوا سواء معانا أو براحتكوا زي ما انتوا عاوزين لوحدكم.. وإحنا كدولة هنسهل معاكم الأمور والإجراءات".

وأكد أن المشروعات التي تنفذها الدولة هي مشاريع استثمارية تنتج عنها عوائد مستقرة، موضحًا أن الدولة تدرس كيفية تعظيم دور الهيئة المصرية للتعدين لتكون أكثر فاعلية.

وتابع أن الدولة حريصة على تعظيم القيمة المضافة من المادة الخام بدلًا من تصديرها، مؤكدًا أن لدينا فرصة استثمار جيدة للمستثمرين الأجانب، ونعمل على جذب القطاع الخاص، حيث إنه سيوفر لمصر عوائد ضخمة سواء مباشرة أو غير مباشرة.