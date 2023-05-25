الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: الدولة حريصة على تعظيم القيمة المضافة من المادة الخام بدلًا من تصديرها

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة بجانب المستثمرين في المشروعات التي يتم تنفيذها.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مصنع الكوارتز في العين السخنة، اليوم الخميس: "إحنا معاكوا عشان تشتغلوا سواء معانا أو براحتكوا زي ما انتوا عاوزين لوحدكم.. وإحنا كدولة هنسهل معاكم الأمور والإجراءات".

وأكد أن المشروعات التي تنفذها الدولة هي مشاريع استثمارية تنتج عنها عوائد مستقرة، موضحًا أن الدولة تدرس كيفية تعظيم دور الهيئة المصرية للتعدين لتكون أكثر فاعلية.

وتابع أن الدولة حريصة على تعظيم القيمة المضافة من المادة الخام بدلًا من تصديرها، مؤكدًا أن لدينا فرصة استثمار جيدة للمستثمرين الأجانب، ونعمل على جذب القطاع الخاص، حيث إنه سيوفر لمصر عوائد ضخمة سواء مباشرة أو غير مباشرة.

الأكثر قراءة

أول صور من موقع مشاجرة إمام عاشور مع 4 خليجيين بالشيخ زايد

الرئيس السيسى: مشروع إنتاج الكوارتز يوفر عملة صعبة للدولة

"تعليم الوزراء" يبحث مع "أفيك" الصينية إضافة برامج تعليمية للجامعة التكنولوجية

الرئيس السيسى للمستثمرين: "من فضلكم متضيعوش وقت تانى"

حسن عبدالله يترأس اجتماعات مجلس محافظى "التنمية الإفريقى"

الرئيس السيسى: الدولة حريصة على تعظيم القيمة المضافة من المادة الخام بدلًا من تصديرها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

القس. رفعت فكرى

الأب وليم سيدهم.. وداعا!!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية