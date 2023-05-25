الرئيس السيسى عن المشروعات القومية: لو قلنا بكام وهنجيب منين مش هنتحرك لقدام

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تكلفة إنشاء مجمع مصانع لإنتاج الكوارتز: "الناس ممكن تقلق وتقول تكلفة كبيرة على الدولة".

وأضاف خلال كلمة له بافتتاح مجمع مصانع لإنتاج الكوارتز في العين السخنة: "الناس اللي هتتكلم وتقول تكلفة إنشاء المجمع كبيرة وهو 700 مليون دولار، الناس ممكن تقلق وتقول الرقم كبير".

وتابع: "في فرق بين صناعات تحويلية، وبين ما نفعله الآن إحنا عندنا مادة خام، وده معناه إن جزء كبير من الموضوع عندي وده هيوفرلنا كتير".

وواصل: "بقول للناس متقلقش الرقم مش بسيط ولكن متنسوش إننا بنجيب بأرقام كبيرة في حاجات تانية زي الأغذية، ولو قلنا بكم دولار وهنجيب منين مش هنتحرك لقدام".

واستطرد: "هناك مليارات الدولارات تستهلك في متطلبات أخرى، ورغم إن الرقم مش بسيط، إلا أننا نستطيع أن نتحصله مرة أخرى من خلال توفير العملات الأجنبية وتوفير فرص عمل".