حسن عبدالله يترأس اجتماعات مجلس محافظى "التنمية الإفريقى"

تترأس مصر اجتماعات مجلس محافظي مجموعة بنك التنمية الإفريقي، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة 22 - 26 مايو 2023، لمناقشة تعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي بدول القارة، وهو ما يؤكد على استمرار الدولة في تعزيز دورها المحوري والريادي على المستوى القاري والإقليمي.

وتكتسب اجتماعات مجلس محافظي مجموعة بنك التنمية الإفريقي لعام 2023، التي يرأسها محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، أهمية خاصة، لما تشهده من حضور نحو 3650 مشاركا، من ممثلي 81 دولة، بمشاركة محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتخطيط والاستثمار، وكبار المسئولين الحكوميين، بينهم 54 دولة إفريقية و27 دولة غير إفريقية، بجانب مشاركة دول مجموعة السبع الكبار وهى: أمريكا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا.

وتولت مصر فترة رئاسة مجلس محافظي مجموعة بنك التنمية الإفريقي خلال عام، وهي الفترة من مايو 2022 وحتى مايو الجاري، ومن المقرر أن يتم الإعلان في ختام الاجتماعات عن الدولة الجديدة المنتخبة لرئاسة اجتماعات مجلس المحافظين لمدة عام جديد.

وتتكون مجموعة بنك التنمية الإفريقي من بنك التنمية وصندوق التنمية الإفريقي، وصندوق نيجيريا الخاص، هذا ويعتبر بنك التنمية الإفريقي بمثابة مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف، أُنشئت عام 1964 للمساهمة في تحقيق 5 أهداف استراتيجية هي: إضاءة إفريقيا وإمدادها بالطاقة، ضمان وصول الطعام إلى المناطق الأكثر احتياجًا في القارة، تعزيز التصنيع بالدول الإفريقية، تحقيق التكامل بين دول القارة، وتحسين جودة حياة الشعوب في إفريقيا.

وتعد مصر إحدى أكبر الدول الأعضاء في مجموعة بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة (إقليمية وغير إقليمية) بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة مساهمة بلغت نحو 6% من إجمالي المساهمات بنهاية ديسمبر 2022.