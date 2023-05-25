الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

حسن عبدالله يترأس اجتماعات مجلس محافظى "التنمية الإفريقى"

محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي حسن عبدالله،

تترأس مصر اجتماعات مجلس محافظي مجموعة بنك التنمية الإفريقي، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة 22 - 26 مايو 2023، لمناقشة تعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي بدول القارة، وهو ما يؤكد على استمرار الدولة في تعزيز دورها المحوري والريادي على المستوى القاري والإقليمي.

وتكتسب اجتماعات مجلس محافظي مجموعة بنك التنمية الإفريقي لعام 2023، التي يرأسها محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، أهمية خاصة، لما تشهده من حضور نحو 3650 مشاركا، من ممثلي 81 دولة، بمشاركة محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتخطيط والاستثمار، وكبار المسئولين الحكوميين، بينهم 54 دولة إفريقية و27 دولة غير إفريقية، بجانب مشاركة دول مجموعة السبع الكبار وهى: أمريكا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا.

وتولت مصر فترة رئاسة مجلس محافظي مجموعة بنك التنمية الإفريقي خلال عام، وهي الفترة من مايو 2022 وحتى مايو الجاري، ومن المقرر أن يتم الإعلان في ختام الاجتماعات عن الدولة الجديدة المنتخبة لرئاسة اجتماعات مجلس المحافظين لمدة عام جديد.

وتتكون مجموعة بنك التنمية الإفريقي من بنك التنمية وصندوق التنمية الإفريقي، وصندوق نيجيريا الخاص، هذا ويعتبر بنك التنمية الإفريقي بمثابة مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف، أُنشئت عام 1964 للمساهمة في تحقيق 5 أهداف استراتيجية هي: إضاءة إفريقيا وإمدادها بالطاقة، ضمان وصول الطعام إلى المناطق الأكثر احتياجًا في القارة، تعزيز التصنيع بالدول الإفريقية، تحقيق التكامل بين دول القارة، وتحسين جودة حياة الشعوب في إفريقيا.

وتعد مصر إحدى أكبر الدول الأعضاء في مجموعة بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة (إقليمية وغير إقليمية) بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة مساهمة بلغت نحو 6% من إجمالي المساهمات بنهاية ديسمبر 2022.

الاجتماعي البنك المركزي المص البنك المركزي المصري التنمية الاقتصادية التنمية الإفريقي المرتبة الثالثة السبع الكبار

الأكثر قراءة

أول صور من موقع مشاجرة إمام عاشور مع 4 خليجيين بالشيخ زايد

الرئيس السيسى: مشروع إنتاج الكوارتز يوفر عملة صعبة للدولة

"تعليم الوزراء" يبحث مع "أفيك" الصينية إضافة برامج تعليمية للجامعة التكنولوجية

الرئيس السيسى للمستثمرين: "من فضلكم متضيعوش وقت تانى"

حسن عبدالله يترأس اجتماعات مجلس محافظى "التنمية الإفريقى"

الرئيس السيسى: الدولة حريصة على تعظيم القيمة المضافة من المادة الخام بدلًا من تصديرها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

القس. رفعت فكرى

الأب وليم سيدهم.. وداعا!!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية