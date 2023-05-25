الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في عيد ميلادها.. ناهد السباعي "الجريئة مثيرة الجدل"

ناهد السباعي
ناهد السباعي

عائلتها فنية منذ الزمن القديم، تربت وترعرعت بالاستديوهات، حفيدة الفنانين فريد شوقي وهدى سلطان، وخالتها رانيا فريد شوقي، وابنة المنتجة ناهد فريد شوقي، هي الفنانة ناهد السباعي التي تحتفل اليوم الخميس بعيد ميلادها الـ36، حيث ولدت يوم 25 مايو 1987.

ويعرف عن الفنانة ناهد السباعي أنها تتسم بالجراءة، إذ أن هناك العديد من التصرفات والتصريحات الجريئة التي أثارت بها الجدل، وذلك ما نقدمه لكم من خلال هذه السطور:

أزياء جريئة

اعتادت الفنانة ناهد السباعي بمشاركة جماهيرها عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي صورا جديدة بشكل منتظم، حيث يعرف عنها جرائتها الشديدة، وذلك بسبب خطفها الأنظار إليها في كل مرة تظهر بطلات مختلفة جريئة، وجذابة.

أتزوج مسيحي

ظهرت الفنانة ناهد السباعي بالعديد من البرامج التليفزيونية التي كان لها خلالها بعض التصريحات الجريئة، حيث يعرف عنها ذلك، وكانت صرحت في أحد لقائاتها أنها يمكن أن تتزوج من شخص مسيحي الجنسية إذا وقعت في حبه، وعلقت: "لو حبيت واحد مسيحي ممكن اتجوزه عادي".

تجميد بويضاتها

أعلنت ناهد السباعي أن والدتها طلبت منها تجميد بويضاتها وقالت: "طبيعي كان نفسي أكون أم، وجمدت بويضاتي بـ طلب من والدتي، وكان لازم أجمد بويضاتي علشان مكونش متسرعة في اختيار شريك يكون معايا أضطر أخلف، واختار شريك حياتي بشكل أحسن، ومكونش خايفة من المستقبل، وأريح والدتي وأختي، وعلشان يكون اختياري سليم ونفسي يكون أولادي شبه والدهم".

يذكر أن الفنانة ناهد السباعي شاركت بموسم الأعمال الدرامية للعام 2023 بمسلسل الأجهر، والمسلسل من بطولة الفنان عمرو سعد، درة، نور النبوي، عمرو عبد الجليل، أحمد مجدي، سيد رجب، سارة سلامة، عارفة عبد الرسول، أحمد مجدي، وعدد أخر من الفنانين، والعمل من إخراج ياسر سامي، وتأليف ورشة ملوك، وإنتاج سيدرز آرت برودكشن.

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