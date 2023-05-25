الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير أمريكى: معبد فرعونى فى الولايات المتحدة بتصميم وتنفيذ مصرى

أبوسمبل
أبوسمبل

أكد موقع "دايلي بريس" الأمريكي، أن السفر إلى مصر يجعل الزائرين لديهم رغبة دائمة في العودة إلى أرض الفراعنة والتجول، حيث كان أشهر وأقوى ملوك الأرض يحكمون إمبراطورية واسعة ظلت قائمة لآلاف السنين.

وتابع أن معبد أبوسمبل العظيم يُعدّ من أبرز هذه المعالم، والذي تم بناؤه عام 1244 قبل الميلاد، وفي ستينيات القرن الماضي، قررت الحكومة بناء السد العالي في أسوان، وتم نقل المعبد فعليًا حتى لا يتم دفنه تحت مياه الخزان الضخم.

إنجازات المصريين ممتدة حتى العصر الحديث

وأفاد الموقع الأمريكي، أن نقل المعبد لم تكن بالمهمة السهلة، فلا يمكن لأحد أن يقلل من شأن ما يمكن أن يفعله المصريون، في الماضي أو الحاضر، بالرغم من انتشار نظرية أن الفضائيين قاموا ببناء الأهرامات والمعابد القديمة المنتشرة عبر الطبيعة الصحراوية الشاسعة لمصر، ولكن هذه المعتقدات عارية تمامًا من الصحة، فأين هم الفضائيون؟.

وتابع الموقع الأمريكي، أن بعض الفنانين الأمريكيين قاموا ببناء نسخة مشابهة لمعبد أبوسمبل في تشينو هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية بمساعدة المصريين، والذي يتضمن مسلة بيضاء كبيرة، وفي محيطه يقع مطعم كان من المفترض أن يقدم الأكل المصري الفاخر، وخصوصًا الخضار المحشي بالأرز "المحشي" سواء ورق عنب أو فلفل أو غيرهما من الخضروات بالإضافة إلى الشاورما والفراخ.

وأضاف أن المطعم شرع في العمل عام 2019، لكن العمل توقف به عقب انتشار فيروس كورونا وظل غير مكتمل.

وأوضح الموقع الأمريكي أن وجود المعبد في المنطقة مع مطعم يقدم الأكل المصري الشهي وأصوات مطربي مصر وعلى رأسهم أحمد عدوية، يجعل الزائر يشعر وكأنه في مصر.

وأشار إلى أنه من المفترض افتتاح المعبد والمطعم خلال العام المقبل، حيث تم تصميم المطعم والمعبد بالكامل على الطراز الفرعوني لتشعر الزائر أنه سافر آلاف السنوات في الماضي.

وقال عبدالله خان، المشرف على المشروع: "المدهش في الأمر أن كل شىء في هذا المكان مصنوع يدويًا في مصر، فهذه التحف المعمارية والفنية لا يمكن صنعها إلا في مصر فقط".

المصريين مصر الفرعونية الفراعنة الأرض ملوك إمبراطورية

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