الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

للحفاظ على الأرواح.. بيان عاجل بالبرلمان بشأن غلق مزلقان مركز أبوتشت فى قنا

النائب خالد أبو نحول
النائب خالد أبو نحول

تقدم النائب خالد أبونحول، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، بشأن غلق مزلقان مركز أبوتشت بمحافظة قنا.

وقال النائب، في بيانه العاجل، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت شمالي محافظ قنا أعلنت عن غلق مزلقان أبوتشت منذ شهر ديسمبر 2020م، للبدء في تنفيذ أعمال كوبري علوي يربط بين غرب مركز أبوتشت وحتى شرق مركز أبوتشت وحتى تاريخه لم يتم تنفيذ كوبري المشاة وتسليمه من الشركة المنفذة للمشروع.

وأضاف قائلًا: "حيث سوف يتم تنفيذه أعلى مزلقان السكة الحديد تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك بهدف تحقيق سيولة مرورية والحد من الزحام، على أن يكون البديل له طريق نجع القزاز الذي يبعد عن مزلقان أبوتشت عددًا من الكيلومترات، الأمر الذي يرهق المواطنين والأهالي ماديًا، ويحتاج مجهودًا لمشقة الطريق، ويعد إهدارًا للوقت، وأيضًا بسبب غياب الرقابة عن المزلقان يمر المواطنون من على المزلقان يوميًا مشيًا على الأقدام مما يعرضهم لخطر الموت".

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه قد توفي العديد من المواطنين على هذا المزلقان بسبب غياب الرقابة، وأيضًا بسبب عدم توفير كوبري مشاة أعلى مزلقان السكة الحديد، مؤكدًا أنه من الضروري أن يتم توضيح سبب تأخر تنفيذ وتسليم المشروع، والإفادة بمدة زمنية محددة لتسليم الكوبري.

ولفت النائب خالد أبونحول إلى أنه حتى الانتهاء من تسليم الكوبري لا بد من توفير طريق بديل يقرب لمزلقان أبوتشت، ومباشرة الرقابة على مزلقان السكة الحديد للحفاظ على أرواح المواطنين المهدورة على المزلقان.

وطالب بضرورة عرض البيان العاجل على المجلس في أقرب جلسة قادمة لمناقشته، لما فيه من أمور تهم حياة مواطني أبوتشت بمحافظة قنا.

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