عرين الأهلى فى خطر.. على لطفى يغيب عن لقاءى طلائع الجيش وسيراميكا

كشف مصدر طبي بالنادي الأهلي، عن موقف علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول، من المشاركة في المباريات، بعد إصابته في لقاء إنبي الأخير، والذي انتهى بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

وأشار المصدر الطبي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن على لطفي يعاني من إصابة شد في العضلة الخلفية، وغيابه يمتد من أسبوع إلى 10 أيام، ولن يستطيع المشاركة مع الفريق في مباراتي طلائع الجيش وسيراميكا في الدوري.

وأضاف أن هناك محاولات لتجهيز الحارس للمشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي، والمقرر لها يوم 4 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي.

ونوه بأن الجهاز الطبي فضل إراحة علي لطفي من مواجهة سيراميكا؛ لضمان اكتمال شفائه بصورة كاملة؛ خوفًا من تفاقم الإصابة وابتعاده عن الملاعب لفترة أطول.

وصعّد الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، الحارس حازم جمال مواليد 2005 من قطاع الناشئين في ظل تعرض الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء للإصابة وعدم تواجد سوى الثنائي مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

وخاض ثلاثي حراسة المرمى مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال جانبًا من التدريبات المنفردة على هامش المران تحت إشراف البلجيكي ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل تدريباته أمس الأربعاء تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.