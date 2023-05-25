الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

من أرشيف إدوارد تودا.. مكتبة الإسكندرية تنظم معرض رحلات التفتيش الأثري للصعيد

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

 تُنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي، بالتعاون مع سفارة إسبانيا بالقاهرة، معرضًا بعنوان "رحلات التفتيش الأثري إلى صعيد مصر في القرن التاسع عشر وأرشيف إدوارد تودا" وذلك في الفترة من 28 مايو إلى 5 يونيو 2023، وذلك في الساعة 12:00 ظهرًا بقاعة المعارض الغربية بمركز المؤتمرات بالمكتبة.

يقدم المعرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي جمعها إدوارد تودا إي جويل (1852-1941) -والذي عمل نائبًا للقنصل الإسباني بالقاهرة خلال الفترة ما بين عامي 1884 و1886. 

وتُعد الصور المختارة درة مجموعة "تودا" الفوتوغرافية؛ حيث إنها توفِّر معلومات حول طرق وأساليب عمل مصلحة الآثار المصرية في مجال التوثيق الأثري خلال القرن التاسع عشر، وعلى وجه التحديد في سياق رحلات التفتيش السنوية إلى صعيد مصر.

وتشهد الفعالية ملتقي علمي مع الأساتذة أمناء المعرض الدكتور ميجيل أنخل مولينيرو، والدكتورة أندريا رودريجيث بالس، من جامعة اللجونة بإسبانيا، ويتحدثون فيها عن «أرشيف إدوارد تودا ورحلات التفتيش على الآثار في القرن التاسع عشر»، وكيف سمحت لنا محتوياته بإعادة بناء طريقة عمل مصلحة الآثار في رحلاتها التفتيشية إلى صعيد مصر خلال القرن التاسع عشر. 

يلي ذلك عرض يلقيه الدكتور ميسرة عبد الله حسين، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للشئون الأثرية بالقاهرة، بعنوان: «سِن - نِجِم: حياة وذكريات حرفيٍّ عظيم»، ويتناول جوانب من الحياة الاجتماعية في مصر من خلال اللُّقى الأثرية التي عُثر عليها في أحد أروع مقابر غرب طيبة (الأقصر) وهي مقبرة «سن- نِجِم» الحرفيّ المصري القديم الذي عاصر فترتي حكم الملكين «سيتي الأول» و«رمسيس الثاني». ويعقب المحاضرتين افتتاح المعرض في الساعة 2.00 ظهرًا.

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