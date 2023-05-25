رئيس جامعة بنها يستقبل وفدًا من خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

استقبل الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، وفدًا من خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية برئاسة الدكتورة أندريه روزلند، وذلك في إطار تفعيل البرنامج القُطري لمصر.

وأكد رئيس جامعة بنها، أن هناك العديد من الخطوات التي اتخذتها مصر لتحسين جودة مخرجات التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل ومتطلبات وظائف المستقبل بما في ذلك التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعدد وتنوع مصادرالتعليم العالي وأنواعه بإنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية بجانب الجامعات الحكومية والخاصة والشراكات الوطنية والدولية بين الجامعات فى مجالات الصناعة وغيرها، مما يتيح تنوعًا كبيرًا أمام المستفدين للحصول على خدمات تعليمية متميزة تتناسب مع احتياجتهم ورغباتهم.

وثمّن رئيس جامعة بنها، أهمية الزيارة، مرجعًا ذلك لرؤية واستراتيجية جامعة بنها في التعرف على تقييم المنظمات والمؤسسات الدولية لها، ووجود نظرة أخرى على أنشطة الجامعة لتحقيق أقصى استفادة، مؤكدًا أن التوجه العام في جامعة بنها خاصة والجامعات المصرية اليوم يصب في اتجاه تطوير رؤية الجامعات المستقبلية والسعي إلى مواكبة الركب العالمي في مجال الارتقاء بنُظم التعليم العالي، وبهدف تعزيز مكانة الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية والارتقاء بها.

جدير بالذكر أن البرنامج القُطري لمصر قد وقعه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وماتياس كورمان،السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

من جانبه، قال الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها، إن الزيارة تستهدف مراجعة سياسة التعليم العالي وربطها بمناهج التعليم ومتطلبات سوق العمل، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تزور 6 جامعات أخرى بالإضافة إلى جامعة بنها.

وأضاف الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها، أن الوفد أبدي اهتمامه بمعرفة البرامج الدراسية الجديدة التي تقدمها الجامعة ومعايير التقدم لها وارتباطها بسوق العمل، وكيفية إعداد خريج متميز قادر على المنافسة محليًا ودوليًا.

كما أكد الدكتور السيد فودة، على الدور الذي تقوم به الجامعة لدعم وتشجيع منتسبيها على ريادة الأعمال وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع بما يدعم توجه الدولة نحو الاستثمار في المعرفة بما يخدم المجتمع ويحقق رفاهيته.

من جانبه، أوضح الدكتور عبدالفتاح منجد، المدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية أن الجامعة ترحب بزيارة الوفد في ضوء سياسة الجامعة للانفتاح على العالم والاستفادة بخبرات مثل هذه المؤسسات.