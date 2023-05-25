أول صور من موقع مشاجرة إمام عاشور مع 4 خليجيين بالشيخ زايد

حصلت "الدستور" على صور من موقع مشاجرة اللاعب إمام عاشور مع 4 أشخاص يحملون جنسية دولة خليجية بمول شهير في مدينة الشيخ زايد؛ لاعتقاده بمعاكسة أحدهم لزوجته.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن التفاصيل الكاملة لمشاجرة اللاعب الدولي إمام عاشور، لاعب منتخب مصر المحترف في نادي ميتلاند الدنماركي، وصديقه، و4 آخرين يحملون جنسية دولة خليجية، داخل أحد المولات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد.

وبينت التحريات أنه أثناء تواجد اللاعب وزوجته وصديقه اعتقد أن أحد الشباب- عربي الجنسية- عاكس زوجته، فحدثت بينهما مشادة كلامية وتطور الأمر حتى وصل للاشتباك بالأيدي، قبل وصول قوات الشرطة التي تحفظت على الطرفين، حتى تم التراضي فيما بينهما والتصالح.

وتحرر محضر، وتولت النيابة التحقيق.

موقع مشاجرة إمام عاشور مع 4 خليجيين بالشيخ زايد

موقع مشاجرة إمام عاشور مع 4 خليجيين بالشيخ زايد

موقع مشاجرة إمام عاشور مع 4 خليجيين بالشيخ زايد