الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أول صور من موقع مشاجرة إمام عاشور مع 4 خليجيين بالشيخ زايد

موقع مشاجرة إمام
موقع مشاجرة إمام عاشور مع 4 خليجيين بالشيخ زايد

حصلت "الدستور" على صور من موقع مشاجرة اللاعب إمام عاشور مع 4 أشخاص يحملون جنسية دولة خليجية بمول شهير في مدينة الشيخ زايد؛ لاعتقاده بمعاكسة أحدهم لزوجته. 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن التفاصيل الكاملة لمشاجرة اللاعب الدولي إمام عاشور، لاعب منتخب مصر المحترف في نادي ميتلاند الدنماركي، وصديقه، و4 آخرين يحملون جنسية دولة خليجية، داخل أحد المولات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد.

وبينت التحريات أنه أثناء تواجد اللاعب وزوجته وصديقه اعتقد أن أحد الشباب- عربي الجنسية- عاكس زوجته، فحدثت بينهما مشادة كلامية وتطور الأمر حتى وصل للاشتباك بالأيدي، قبل وصول قوات الشرطة التي تحفظت على الطرفين، حتى تم التراضي فيما بينهما والتصالح.

وتحرر محضر، وتولت النيابة التحقيق.

موقع مشاجرة إمام عاشور مع 4 خليجيين بالشيخ زايد
موقع مشاجرة إمام عاشور مع 4 خليجيين بالشيخ زايد
موقع مشاجرة إمام عاشور مع 4 خليجيين بالشيخ زايد
موقع مشاجرة إمام عاشور مع 4 خليجيين بالشيخ زايد
موقع مشاجرة إمام عاشور مع 4 خليجيين بالشيخ زايد
موقع مشاجرة إمام عاشور مع 4 خليجيين بالشيخ زايد
موقع مشاجرة إمام عاشور مع 4 خليجيين بالشيخ زايد
موقع مشاجرة إمام عاشور مع 4 خليجيين بالشيخ زايد
إمام عاشور الشيخ زايد معاكسة النيابة الأجهزة الأمنية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصل العين السخنة لافتتاح مجمع مصانع الكوارتز

أسامة ربيع يكشف التفاصيل الكاملة لنجاح تعويم سفينة "شين هاى تونج"

مشاجرة بين إمام عاشور و4 خليجيين بالشيخ زايد بسبب "معاكسة زوجته"

تقارير دولية: الهدوء سيد الموقف فى الأسواق العالمية خلال شهر

تداول امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالجيزة عبر السوشيال ميديا

الصين: ندعم أوروبا فى موقفها حول ضرورة إيجاد السبب الرئيسى للنزاع بأوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

القس. رفعت فكرى

الأب وليم سيدهم.. وداعا!!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية