موقع روسى: الغرب سيرفض نشر روسيا الأسلحة النووية غير الاستراتيجية فى بيلاروس

توقع موقع" glavred" الروسي، رفض العالم الغربي، للوثائق التي تم توقيعها بين كل من روسيا وبيلاورسيا، والتي تحدد إجراءات نشر الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في بيلاروس.

وسبق ووقع كل من وزيري الدفاع الروسي والبيلاروسي على وثائق تحدد إجراءات نشر الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في بيلاروس.

وقالت وزارة دفاع في بيلاروس في بيان على قناتها، ووفقًا لما نقلته روسيا اليوم ووكالة نوفوستي الروسية، "خلال الاجتماع، تم التوقيع على وثائق تحدد إجراءات الاحتفاظ بالأسلحة النووية الروسية غير الاستراتيجية في منشأة تخزين خاصة على أراضي جمهورية بيلاروس".

من جانبه قال وزير الدفاع الروسي سيرجيي شويجو، عقب التوقيع، في اجتماع مع نظيره البيلاروسي فيكتور خرينين، إن الغرب يشن حربًا غير معلنة على روسيا وبيلاروس.

وأضاف "شويجو"، "اليوم نحن معًا نقاوم الغرب الجماعي الذي يشن حربًا غير معلنة بشكل أساسي ضد بلادنا، النشاط العسكري لحلف شمال الأطلسي قد اتخذ الاتجاه الأكثر عدوانية".

وتابع وزير الدفاع الروسي قائلًا: "يجري تنفيذ مجموعة من الإجراءات لزيادة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة المشتركة للتحالف في أوروبا الشرقية، ويجري نشر وحدات عسكرية إضافية وبنية تحتية عسكرية، كما يتم تفعيل أنشطة التدريب القتالي والاستطلاع بالقرب من حدود دولة الاتحاد".

- رفض الغرب

وقال الموقع الروسي، من المتوقع أن ترفض الدول الغربية هذه الوثائق الجديدة رغم إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 25 مارس الماضي عن أن موسكو ستضع أسلحتها النووية التكتيكية في بيلاروسيا بحلول الأول من يوليو.