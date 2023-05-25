الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يلتقى رئيس مجموعة "الغرير" الاستثمارية الإماراتية

خلال اللقاء
خلال اللقاء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، رجل الأعمال الإماراتي المهندس جمال الغُرير، رئيس مجموعة الغرير الاستثمارية الإماراتية، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للسكر، وذلك بحضور الدكتور كامل عبدالله، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، ومي عصفور، رئيس قطاع الاستثمار بشركة الأهلي كابيتال القابضة.

واستهل رئيس الوزراء المقابلة بالتأكيد على الأهمية التي توليها الدولة لاستثمارات الأشقاء العرب، مشيرًا إلى أهمية مشروع شركة القناة لإنتاج السكر بمنطقة غرب المنيا، وخاصة مع حجم الخبرات التي تتمتع بها الشركة في هذا المجال، معربًا عن سعادته بقرب موعد التشغيل التجريبي لمصنع السكر. 

وأشار مدبولي إلى أنه يتابع بشكل شخصي هذا المشروع الواعد، كما أن الحكومة حريصة على إنجاحه، حيث تتطلع لمساهمة هذا المشروع في سد فجوة استيراد السكر، مؤكدًا: "ستجدون منا كل الدعم من أجل تحقيق هذا الهدف".

من جهته، تقدم السيد جمال الغُرير بخالص شكره لرئيس الوزراء على حرصه على مقابلته ووفد الشركة، وقال: "لقد توارثنا حُب مصر جيلًا بعد جيل.. وجئت إلى مصر من أجل المساهمة في جهود التنمية في هذا البلد الشقيق، لأن قوة مصر هي قوة للعرب جميعًا".

وأكد الغُرير أن المصنع من المنتظر أن يبدأ إنتاجه من السكر خلال اليومين القادمين، مستعرضًا مراحل المشروع وخططه المستقبلية المتمثلة في استصلاح ما تبقى من الأراضي التي تم تخصيصها للشركة، لكي تدخل تدريجيًا ضمن الأراضي المزروعة بالمشروع.
    

التقى الدكتور مصطفى مدبولي العضو المنتدب أمل عبد الله رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة شركة القناة للسكر قطاع الاستثمار مصنع السكر

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصل العين السخنة لافتتاح مجمع مصانع الكوارتز

أسامة ربيع يكشف التفاصيل الكاملة لنجاح تعويم سفينة "شين هاى تونج"

مشاجرة بين إمام عاشور و4 خليجيين بالشيخ زايد بسبب "معاكسة زوجته"

تقارير دولية: الهدوء سيد الموقف فى الأسواق العالمية خلال شهر

تداول امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالجيزة عبر السوشيال ميديا

الصين: ندعم أوروبا فى موقفها حول ضرورة إيجاد السبب الرئيسى للنزاع بأوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

القس. رفعت فكرى

الأب وليم سيدهم.. وداعا!!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية