الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لوكا تونشيلى: مصر من أولى الحضارات التى أنتجت عجائب من الحجر

مجمع مصانع الكوارتز
مجمع مصانع الكوارتز

أكد لوكا تونشيلي، رئيس مجلس إدارة شركة "بريتون" الإيطالية أن مصر من أولى الحضارات التي كانت قادرة على إنتاج عجائب من الحجر.

وأضاف تونشيلي خلال كلمته في افتتاح مجمع مصانع كوارتز بالعين السخنة، اليوم الخميس: اليوم نبدأ فصلًا جديدًا من الريادة المصرية في صناعة الحجر من خلال افتتاح هذا المصنع، والذي يسمح لنا بتحويل هذا المورد الطبيعي الرائع المكون من الكوارتز المصري إلى أجمل تكتل أنواع حجرية متوفرة في السوق العالمية اليوم.

وتابع: على مدار تاريخها تعاونت "بريتون" مع الشركات المصرية لتطوير تكنولوجيا معالجة الأحجار.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة.

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