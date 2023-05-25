الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الشركة المصرية للتعدين: مشروع "الكوارتز" يوفر 2600 فرصة عمل

فرصة عمل
فرصة عمل

قال اللواء أركان حرب عبدالسلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، إن مجمع مصانع  "الكوارتز" ساهم في توفير 600 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.

وأضاف خلال كلمته بافتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن مجمع مصانع إنتاج الكوارتز، يعتبر نموذجا لتكامل العملية الإنتاجية بجميع مراحلها بدءا من استخراج خام الكوارتز وتكسيره ثم طحنه إلى حبيبات بأحجام ومواصفات معينة إلى إدخال جزء من الناتج في صناعة ألواح الكوارتز وطرح الفائض للتصدير أو إدخاله في صناعات أخرى.

وكشف عن أن المشروع يشمل 5 مصانع، منها مصنع التكسير الأولى لخام الكوارتز بمنطقة منجم الكوارتز في "مروة السويقات" بمرسى علم على مساحة 250 ألف م2 لتكسير خام الكوارتز إلى أحجام صغيرة بمقاسات من (3 - 5) سم، وأربعة مصانع بمنطقة العين السخنة على مساحة 300 ألف م2، وهى مصنع التكسير الرئيسى لخام الكوارتز لتكسير ناتج مصنع التكسير الأولى إلى حبيبات أصغر بمقاسات من (3 - 5) مم بعد إجراء عمليات الفصل الضوئي والغسيل، ومصنعان لطحن خام الكوارتز إلى حبيبات بالغة الدقة من ناتج مصنع التكسير الرئيسى طبقا للمواصفات المطلوبة لإدخال جزء منها لإنتاج ألواح الكوارتز.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية بمصنع التكسير الأولى (CPA) في "مروة السويقات" بمرسى علم 140 ألف طن/عام من خلال العمل بعدد ورديتين، كما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع التكسير الرئيسى (CPB) بالعين السخنة 140 ألف طن/عام من خلال العمل بعدد ورديتين أيضا، حيث يتم تكسير ناتج مصنع التكسير الأولى إلى حبيبات أصغر بمقاسات من (3 - 4) مم من بعد إجراء عمليات الفصل الضوئي والغسيل.

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