من بسمة بوسيل إلى هالة عمر.. القصة الكاملة لأزمة تامر حسني مع 4 سيدات

حالة من الجدل أثارتها بسمة بوسيل، طليقة الفنان تامر حسني، على الرغم من الود بينهما منذ الإعلان عن انفصالهما، فكانت بسمة وتامر يعيشان علاقة هادئة على الرغم من الطلاق.

ولكن تغير الأمر منذ أول أمس عقب ظهور الفنان تامر حسني بفرح هالة عمر مديرة السوشيال ميديا الخاصة به، حيث شاركت بسمة فيديو لتامر حسني وهو يقدم هالة عمر لزوجها في حفل زفافها، ويشرح أسفل الفيديو عن مدى قوة علاقتهما.

وكتبت بوسيل عبر خاصية الاستوري بموقع "انستجرام": "حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة"، وفي السطور التالية، القصة الكاملة لأزمة تامر حسني مع 4 سيدات:

بدأت الأزمة التي وقعت بين تامر حسني وطليقته بسمة بوسيل عندما ظهر الأول بجانب مديرة السوشيال ميديا الخاصة به وتدعي هالة عمر في حفل زفافها، وهو يقدمها لزوجها بدلًا من والدها المتوفي.

وكان حفل الزفاف السبب في انتشار أخبار تؤكد علاقة تامر حسني بملكة جمال مصر ووصيفة ملكة جمال العالم يارا السكري، حيث تواجدت يارا بالحفل، فيما انتشرت أخبار بأن هالة عمر هي من جمعت بين تامر حسني ويارا التي ظهرت وهي ترتدي جاكيت بدلة، وفسّر الجمهور أنه خاص بالفنان تامر حسني.

يارا السكري وجليلة المغربية

بعد أن انتشرت الأزمة التي وقعت بين الرباعي: (تامر وبسمة وهالة ويارا)، ظهرت في النصف الفنانة المغربية جليلة التي كانت تدعي بسمة بوسيل أنها على علاقة بتامر حسني وتحاول أن تتقرب منه.

وعلقت أمس عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "الحمد لله ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا، حسبي الله ونعم الوكيل في كل مَن ظلمني، وقال ما ليس فيَّ، الحمد لله على ظهور الحقيقة".

جليلة

واستمرت الأزمة حتى الآن بين كل الأطراف، حيث نشر تامر حسني، بعض الأغاني الخاصة به وتتضمن صوره وهو يوجه رسائل من خلال كلمات الأغاني، وذلك بعد أن ألغت بسمة متابعتها له عبر "انستجرام".

بينما قابلت يارا السكري، الأمر بالتجاهل، حيث أنها لم تعلق على الأمر، وكان أول ظهور لها بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بنشرها لمقطع فيديو تروج به للسياحة المصرية، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

من جانبها، نشرت يارا السكري، صورًا لها منذ ما يقرب من 3 أشهر، وظهرت صورة لها وهي ترتدي نظارة شمس اعتبر الكثير أن من يقوم بتصويرها وظهر معها الفنان تامر حسني عبر عدسات النظارة.

ويستمر الجدل بين كل الأطراف حتى الآن، وذلك بعد أن قام الفنان تامر حسني بنشر العديد من الأغاني التي يعبر خلالها عن حالته العاطفية الحالية.