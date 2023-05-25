رئيس "المصرية للتعدين": تنفيذ 6 مجمعات عملاقة للرخام والجرانيت

قال اللواء عبدالسلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، إن اليوم، يشهد ميلاد صرح عظيم وهو مجمع مصانع إنتاج الكوارتز، والذي يأتي امتدادا لتنفيذ مشروعات عملاقة، ضمن خطة التنمية الشاملة للبلاد تعظيما للقيمة المضافة للثروات المعدنية.

وأضاف "شفيق"، خلال كلمته بافتتاح مجمع مصانع إنتاج الكواتز بالعين السخنة، بحضور الرئيس السيسي: إنما ماتحقق على أرض مصر من نهضة تنموية شاملة، كان له أكبر الأثر في إعطائنا دفعة قوية إلى تحقيق أهدافنا التي نصبو إليها، مرددا: الشكرة المصرية للتعدين واستغلال المحاجر والملاحات تقوم بعدة مشروعات ومهام تدعم فيها الاقتصاد المصري.

وأضاف أنه "في مجال البحث والاستكشاف واستخراج المواد المعدنية، أكد أن الشركة تساهم في توفير خام الفوسفات لشركات الأسمدة الفوسفاتية لتعظيم الاستفادة منه بطافة إنتاجية 500 ألف طن سنويا".

وتابع "تقوم الشركة باستخراج وطحن خام الألبايت، والذي يستخدم في العديد من الصناعات منها صناعة السيراميك، والخزف والصينين والأدوات الصحية بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 ألف طن سنويا".

ولفت إلى أنه في مجال الأنشطة التصنعية للخامات المعدنية والتحجيرية، تم التعاون مع كبرى الشركات العالمية، وتنفيذ 6 مجمعات صناعية عملاقة للرخام والجرانيت، بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 مليون متر مربع سنويًا، بأعلى معايير الجودة التي تحقق التنافسية في السوق العالمي، ما يُساهم في تعزيز الدخل القومي من العملات الأجنبية.