الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مشاجرة بين إمام عاشور و4 خليجيين بالشيخ زايد بسبب "معاكسة زوجته"

إمام عاشور،
إمام عاشور،

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن التفاصيل الكاملة لمشاجرة اللاعب الدولي إمام عاشور، لاعب منتخب مصر المحترف في نادي ميتلاند الدنماركي، وصديقه، و4 آخرين يحملون جنسية دولة خليجية، داخل أحد المولات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد.

وبينت التحريات أنه أثناء تواجد اللاعب وزوجته وصديقه اعتقد أن أحد الشباب- عربي الجنسية- قام بمعاكسة زوجته فحدثت بينهما مشادة كلامية وتطور الأمر حتى وصل للاشتباك بالأيدي، قبل وصول قوات الشرطة التي تحفظت على الطرفين، حتى تم التراضي فيما بينهما والتصالح، وتم تحرير المحضر، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من الرائد حسام عبدالمنصف، معاون مباحث أول الشيخ زايد، بتلقي القوات بلاغًا بحدوث مشاجرة بين اللاعب الدولي إمام عاشور وصديقه- طرف أول- و4 آخرين من جنسية عربية- طرف ثانٍ- أمام إحدى السينمات الشهيرة في مول كبير بالشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت القوات، وتبين حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي، حيث اعتقد "عاشور" قيام أحدهم بمعاكسة زوجته.

وتبين أن زوجة عاشور انصرفت عقب حدوث المشاجرة وقبل وصول القوات إلى المول، وتمت السيطرة على الموقف، وطلب الطرفان التصالح والتراضي فيما بينهما، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.

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