الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بروتوكول تعاون بين تحديث الصناعة و"أريا" لدعم برنامج "روبوتات الخدمة"

اجتماع
اجتماع

وقع مركز تحديث الصناعة، بروتوكول تعاون مع شركة أريا تكنولوجيز تكنولوجيز، في إطار مواكبة مركز تحديث الصناعة لمفاهيم الثورة الصناعية الرابعة تماشياً مع التوجهات العالمية والمحلية نحوالأتمتة والتحول الرقمي، والاعتماد على تطبيقات التحول الرقمي.

وبحسب بيان اليوم الخميس، جرى توقيع بروتوكول في حضور المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة، والمهندس أسامة سرور الرئيس التنفيذي لمجموعة جيزة سيستمز، وعدد من أعضاء فريق العمل في كلا الجهتين.

وسيعمل البروتوكول على دعم القطاع الصناعي لزيادة القدرة التنافسية للصناعة من خلال تحسين وتطوير الأداء داخل المصانع المصرية من خلال نموذج أعمال قائم على تأجير الروبوتات المتقدمة للأتمتة الصناعية بمقابل شهري اقتصادي لتكاليف التشغيل بدلاً من شرائه بمبالغ طائلة وذلك للشركات الصناعية المسجلة في قواعد بيانات مركز تحديث الصناعة.

كما سيتم عقد ورش عمل بمقرات مركز تحديث الصناعة تهدف إلي رفع مستوى الوعي لدي المجتمع الصناعي بفوائد واستخدامات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، التحول الرقمي والأمن الرقمي وذلك بالتنسيق مع شركة أريا.

وستقوم شركة اريا بقياس مدى جاهزية المؤسسات الصناعية المسجلة لدي المركز لاستخدام منتجات الشركة والمتمثلة في تأجير الروبوتات المتقدمة للأتمتة الصناعية، وسيتم تدريب مسئولي تنمية الأعمال التابعين للمركز من خلال خبراء أريا على تحديد وقياس مدى جاهزية المؤسسات الصناعية لاستخدام الروبوتات المتقدمة للأتمتة الصناعية وحلول إدارة المصانع الذكية والحلول الرقمية الساعية لتحسين الكفاءة في استخدام الطاقة.

جدير بالذكر أن شركة أريا تكنولوجيز -للروبوتات المتقدمة للأتمتة الصناعية والمتخصصة في تصميم وتصنيع الأنظمة الآلية الصناعية “روبوت” وأنظمه التشغيل الالي والمتابعة والتحكم والاختبار والتدريب والصيانة لكل ما سبق، وتقديم الاستشارات الهندسية في مجال حلول الميكنة الصناعية المتكاملة للمصانع.

استخدام الطاقة استخدام الروبوت اقتصادي اقتصاد الاستشارات

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