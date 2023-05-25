تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية يثير غضب أولياء الأمور

سادت حالة من الاستياء بين عدد من أولياء الأمور خلال ساعات انتظارهم أمام اللجان في انتظار انتهاء أبنائهم من تأدية امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وذلك بعد أن تداولت جروبات الغش شاومينج، عبر تطبيق تليجرام، صورًا تزعم أنها أسئلة وإجابات امتحان الدراسات الاجتماعية التي يؤديها الطلاب الآن في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 اليوم الخميس، بمحافظة الجيزة.

تقول عفاف محمد، إحدى أولياء الأمور، إن تسريب أسئلة وإجابات الامتحانات تتسبب في ضياع مجهود العديد من الطلاب وتجعل في النهاية الطالب المجتهد والطالب الفاشل في مستوى واحد وذلك نتيجة لجروبات الغش وتسريب الامتحانات.

أوضحت أمنية حسين، إحدى أولياء الأمور، أنه بمجرد تداول أنباء عن تسريب امتحان، يتسبب الأمر في حدوث توتر وقلق لأولياء الأمور والطلاب أنفسهم بمجرد معرفة اخبار التسريب، لافتة إلى أن تسريب أسئلة وإجابات الامتحانات تشعر الطالب بالإحباط وأن الشهور التي قضاها في المذاكرة دون جدوى، وأنه تساوى مع الطالب "الغشاش".

وأكدت عبير محمد، إحدى أولياء الأمور، ضرورة التصدي لظاهرة الغش وتسريب أسئلة وإجابات الامتحانات، خاصة وأنه منذ بداية امتحانات الشهادة الإعدادية ومع بداية كل مادة يتم الإعلان عن تسريب الامتحان أسئلة واجابات وهو ما يثير غضب واستياء أولياء الأمور.

وانطلق صباح اليوم، الامتحان مادة الدراسات الاجتماعيه لطلاب الشهادة الاعدادية بالجيزة، بمدرسة المستقبل بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعيه في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتستمر لمدة ساعتين.