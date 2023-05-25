تراجع أسعار البترول عالميًا وسط الضبابية المحيطة بالديون الأمريكية

تراجعت أسعار البترول والنفط العالمية، اليوم الخميس، في ظل عدم اليقين في تجنب الولايات المتحدة التخلف عن سداد التزاماتها، وهو ما فاق تأثير احتمال إقدام تحالف «أوبك+» على المزيد من تخفيضات إنتاج.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات، لتصل لـ78.31 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لـ74.18 دولار.

كما تعرضت أسعار النفط لضغوط من أنباء عن تراجع أقل من المتوقع لمعدل التضخم المرتفع في بريطانيا الشهر الماضي، بحسب بيانات رسمية، مما زاد فرص رفع أسعار الفائدة.

وفي الجلسة السابقة، تلقت أسعار النفط دعمًا من قول وزير الطاقة السعودي إن على البائعين على المكشوف الذين يراهنون على انخفاض أسعار النفط أن يحذروا، واعتبر بعض المستثمرين ذلك إشارة على أن تحالف "أوبك+" الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا، قد يبحث إقرار تخفيضات أخرى للإنتاج خلال اجتماعه في الرابع من يونيو.