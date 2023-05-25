12 معلومة عن مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، والذي يعد أول مشروع صناعي متكامل لإنتاج خام الكوارتز، المعروف باسم "الذهب الأبيض".

معلومات عن مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة

ـ يصنف مشروع الكوارتز الأول من نوعه في مصر والدول العربية والإفريقية، والأول عالميًا من حيث تكامل العملية الإنتاجية.

ـ يهدف لتحقيق قفزة نوعية في قطاع التعدين، وزيادة قيمة المادة الخام المصرية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم التصدير والاستبدال التجاري.

ـ يعد "الكوارتز" من الخامات المهمة التي تتميز بالعديد من الصفات، فهو مضاد للبكتيريا والفيروسات والأشعة تحت الحمراء والبنفسجية ودرجات الحرارة العالية وجميع أنواع الأحماض.

ـ "الكوارتز" يعتبر أكثر صلابة من ألواح الجرانيت بأنواعه، لذلك تستخدمه المستشفيات وغرف الرعاية المركزة.

ـ تم العمل على تصنيع "الكوارتز" في مصر بدلًا من تصديره كمادة خام حفاظًا على القيمة المضافة له.

ـ يدخل الكوارتز المصري في العديد من الصناعات العالمية، منها الشرائح الإلكترونية لأجهزة الكمبيوتر والسيارات، والخلايا الخاصة بالطاقة الشمسية.

ـ تقوم الشركة بالعديد من المهام الأخرى التي يمكن إيجازها في التعاون مع الجهات المعنية والعلمية والبحثية لتنظيم عمليات البحث واستغلال خامات المناجم والمحاجر والملاحات، ورقابة كل ما يتعلق بها.

ـ يهدف المشروع إلى استغلال الخامات الطبيعية المتوفرة في مصر، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة لخام الكوارتز وزيادة الدخل القومي، تلبية لاحتياجات السوق وبما يوفر العملة الصعبة.

ـ حقق احتياجات السوق المحلية من ألواح الكوارتز اللازمة لتجهيز المستشفيات والفنادق وغيرها بدلًا من استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى تنفيذ الأنشطة التصنيعية للخامات التعدينية بمراحلها المختلفة، ومنها خام الكوارتز للخامات التعدينية لتعظيم العائد منها وتحقيق القيمة المضافة لها، لدعم الاقتصاد الوطني بتنفيذ مشروعات قومية واستراتيجية لخلق فرص عمل للشباب.

ـ ويشتمل المشروع على خمسة مصانع، منها مصنع التكسير الأولى لخام الكوارتز بمنطقة منجم الكوارتز في "مروة السويقات" بمرسى علم على مساحة 250 ألف م2 لتكسير خام الكوارتز إلى أحجام صغيرة بمقاسات من (3 - 5) سم، وأربعة مصانع بمنطقة العين السخنة على مساحة 300 ألف م2.

ـ تبلغ الطاقة الإنتاجية بمصنع التكسير الأولى (CPA) في "مروة السويقات" بمرسى علم 140 ألف طن/ عام من خلال العمل بعدد ورديتين، كما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع التكسير الرئيسى (CPB) بالعين السخنة 140 ألف طن/ عام من خلال العمل بعدد ورديتين أيضًا، حيث يتم تكسير ناتج مصنع التكسير الأولى إلى حبيبات أصغر بمقاسات من (3 - 4) مم من بعد إجراء عمليات الفصل الضوئي والغسيل.

ـ حصل مجمع مصانع إنتاج الكوارتز على شهادة الأيزو رقم (14001 / 2015) في مجال المحافظة على البيئة.

وكانت صدرت توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة هيكلة قطاع التعدين وتشكيل الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات لتختص بموضوعات استغلال المحاجر والملاحات بأراضي المحافظات.

وفي 28 أبريل 2020، صدر قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم 82 لسنة 2020 بإنشاء الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات كشركة تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ليكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع ومكاتب لها بالمحافظات.

وصدر القانون رقم 193 لسنة 2020 بالترخيص لوزارات "البترول والثروة المعدنية، التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية" بالتعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات بشأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى جمهورية مصر العربية، وذلك طبقًا لاتفاقية الالتزام الموقعة بين الحكومة المصرية، ممثلة فى هذه الوزارات المعنية والشركة المصرية للتعدين، والتي تمنح الشركة التزامًا بإدارة واستغلال المحاجر والملاحات على مستوى الجمهورية، بما فيها شبه جزيرة سيناء.