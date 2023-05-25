فى جولة صباحية.. محافظ الغربية يتفقد المشروعات الجارى تنفيذها بكفرالزيات وطنطا

أجرى الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، جولة صباحية في مركزي كفرالزيات وطنطا لتفقد عدد من المشروعات الجارية إلى جانب متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات، وذلك بحضور المحاسب حسام عبداللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا، والدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا، وممدوح النجار، رئيس حي أول طنطا، وعادل داوود، رئيس مركز ومدينة كفرالزيات.

وتفقد محافظ الغربية عددا من الحدائق التي تم تطويرها بكفرالزيات إلى جانب تفقد أعمال تطوير الكورنيش، كما تفقد المحافظ طريق محور قناة طنطا الملاحية والذي يهدف لفتح محور مروري جديد وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الضغط على طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي، من خلال دخول القادمين من الطريق السريع تجاه القاهرة عند كوبري دفرة إلى طريق الملاحة المؤدي إلى مرور سالم ومنها إلى الطريق الزراعي تجاه الإسكندرية دون المرور بالمدينة بطول 3000 متر وعرض 8 أمتار وبنسبة تنفيذ بلغت 74%، واختتمت الجولة بتفقد أعمال تطوير كورنيش مدينة طنطا.

وخلال الجولة، وجه الدكتور طارق راشد رحمى رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشكل دوري، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وفي مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، كما وجه إدارة المرور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من السيارات المخالفة لخط السير والانتظار في الممنوع.

وشدد المحافظ على جميع المسئولين، بضرورة التواجد المستمر داخل الشارع للوقوف على المشاكل وحلها.