كيف تؤثر الصحة النفسية على جهاز المناعة لدى الإنسان؟

يتساءل الكثير من الناس عن مدى تأثر صحتهم الجسدية عندما يمرّون بحالة نفسية سيئة، وذلك لأنهم عند إصابتهم حتى بدور برد، يشعرون بالحزن قليلًا بسبب فقدان طاقتهم، لذا؛ قدّم موقع CDC الأمريكي تقريرًا عن العلاقة بين الصحة الجسدية ومدى تأثيرها على المناعة.

جاء في التقرير أن هناك مجموعة متنوعة من الحالات المزاجية بما في ذلك القلق واضطرابات الوسواس القهري والاكتئاب، تؤثر على الصحة الجسدية للإنسان، وفي الواقع المرضى الذين عولجوا بأدوية تثبيط جهاز المناعة أو يعانون من نقص في الاستجابة المناعية هم أكثر عرضة لإظهار تغيرات في المزاج والسلوك.

وعلى الرغم، من أن العديد من الدراسات السريرية تدعم هذه النتائج، فإن الآلية الدقيقة التي يؤثر بها الجهاز المناعي على الحالة المزاجية والعاطفية لا تزال غير واضحة، وأظهرت الدراسات الحديثة أن الخلايا اللمفاوية التائية، وهي نوع واحد من الخلايا المناعية الموجودة في الدم تلعب دورًا مهمًا في تنظيم الاستجابة العاطفية.

ما هي الصحة النفسية؟

تشمل الصحة النفسية السلامة العاطفية والنفسية والاجتماعية، والتأثير على طريقة التفكير والشعور والتصرفات، وكيفية التواصل مع الآخرين، واتخاذ الخيارات الصحية.

لماذا الصحة النفسية مهمة للصحة العامة؟

الصحة العقلية والصحة الجسدية على نفس القدر من الأهمية، فعلى سبيل المثال يزيد الاكتئاب من خطر الإصابة بأنواع عديدة من مشاكل الصحة الجسدي لا سيما الحالات طويلة الأمد مثل مرض السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

هل يمكن أن تتغير صحتك العقلية بمرور الوقت؟

الصحة العقلية لأي شخص يمكن أن تتغير بمرور الوقت اعتمادًا على العديد من العوامل، عندما تتجاوز الطلبات المفروضة على الشخص وتكون قدراته على التكيف معها اقل، يمكن أن تتأثر صحته العقلية وعلى سبيل المثال، إذا كان شخص ما يعمل لساعات طويلة، أو يعاني من ضائقة مالية، فقد يعاني من ضعف الحالة الجسدية بسبب الطاقة الزائدة عن الحد مما يجعله يعاني من ضعف الصحة العقلية أو يصاب بالاكتئاب.

الاكتئاب وعلاقته بالجهاز المناعي:

وأكد التقرير أن الأعراض الجسدية للاكتئاب تظهر على جهاز المناعة فقط لا غير، ولا يزال غير واضح ما إذا كانت الأعطال في الجهاز المناعي تسبب الاكتئاب أو الاكتئاب يؤدي إلى حدوث خلل في الجهاز المناعي، ولكن هناك شيء واحد مؤكد أنه هناك علاقة وثيقة للغاية بين الاثنين.

فقد أثبتت الدراسات أن النوم والتوتر والنظام الغذائي والعوامل الاجتماعية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على قدرة جهاز المناعة لدينا على العمل، فضلا عن الإجهاد الزائد والتغيرات في النوم والتغيرات في الشهية والعزلة الاجتماعية فهى كلها أعراض للاكتئاب.

وقد يضعف الاكتئاب جهاز المناعة ويسبب زيادة التعرض للامراض، وقد تسبب الأمراض الخطيرة أو طويلة المدى اضطرابات المزاج مثل الاكتئاب.

أكثر الأمراض الشائعة المتعلقة بالصحة النفسية:

أمراض القلب:

من المعروف أن الاكتئاب يسبب نقص الطاقة، ويمكن أن يؤدي إلى اتخاذ الأفراد خيارات حياتية سيئة ، خاصة عندما يتعلق الأمر بنتائج طويلة الأجل و يمكن أن تؤدي مشكلات مثل النظام الغذائي السيئ وقلة التمارين وعادات النوم السيئة إلى زيادة مخاطر الإصابة بمشكلات القلب بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

الالتهابات:

أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين دخلوا إلى المستشفى وكانوا مصابين بعدوى شديدة كانوا أكثر عرضة للإصابة باضطراب في المزاج.

أمراض المناعة الذاتية:

يقول التقرير أن أمراض المناعة الذاتية كانت علامة على خطر أكبر بنسبة 45 ٪ لاضطرابات المزاج و الاكتئاب مثل مرض التهاب الأمعاء والذئبة الحمراء والتصلب المتعدد والصدفية والتهاب المفاصل الروماتويدي وغيرها إلى انخفاض أو ارتفاع نشاط جهاز المناعة بشكل غير طبيعي.