الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق يبحث مع السعودية الانفتاح على تطوير التعاون المشترك اقتصاديًا

من اللقاء
من اللقاء

بحثت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، الانفتاح نحو تطوير الشراكة مع المملكة السعودية في مختلف القطاعات.

وذكر بيان لوزارة المالية العراقية، أن الوزيرة التقت وزير الاستثمار السعودي على هامش اجتماعات المجلس التنسيقي العراقي السعودي في دورته الخامسة المنعقدة بالمملكة العربية السعودية، مضيفًا أن الجانبين بحثا الملفات المشتركة في مجالات الاقتصاد والمال والاستثمار، والانفتاح نحو تطوير الشراكة مع المملكة في مختلف القطاعات.

 كما شهد اللقاء التباحث في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، عبر تنمية التعاون المتبادل في مجال المال والاقتصاد، إلى جانب مناقشة تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، خاصة ما يتعلق بالقطاع المصرفي والفرص الاستثمارية الزاخرة في العراق وتسهيل متطلبات دخول المستثمرين السعوديين.

وأكدت وزيرة المالية العراقية، على أولوية الارتقاء بمستوى العلاقات مع السعودية، ورفع مستوى العلاقات الاستراتيجية والاستثمارية إلى أرفع المستويات ودعمها وتعزيزها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين في المجالات المختلفة.

وأضاف البيان: سيعقد على هامش دورة المجلس التنسيقي اجتماع مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، والملتقى الاقتصادي السعودي العراقي، بحضور عددٍ من رجال الأعمال في البلدين.

وزيرة المالية العراقية الاستثمار السعودية وزارة المالية العراقية الاقتصاد التعاون المتبادل العلاقات الثنائية

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