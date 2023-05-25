الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصين: ندعم أوروبا فى موقفها حول ضرورة إيجاد السبب الرئيسى للنزاع بأوكرانيا

الأزمة الأوكرانية
الأزمة الأوكرانية الروسية

وصل المبعوث الصيني الخاص للشئون الأوراسية لي هوي، إلى ألمانيا  لبحث تسوية الأزمة الأوكرانية،  ومن المقرر أن يصل للعاصمة الروسية، موسكو، غدًا الجمعة استكمالًا لجولته الأوروبية.

 وسبق أن قال الدبلوماسي الصيني الذي يرأس وفد الصين الخاص بتسوية النزاع الأوكراني إن بلاده تدعم أوروبا في موقفها حول ضرورة إيجاد جذور والسبب الرئيسي للنزاع في أوكرانيا، ومن ثم انطلاقًا من ذلك البحث عن خيارات التسوية وفقًا لما نقلته روسيا اليوم.

وسبق أن التقى المبعوث الصيني يوم أمس، مع ممثل وزارة الخارجية الألمانية أندرياس ميكايليس.

الصين الاوكرانية المانيا موسكو الدبلوماسي أوكرانيا

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