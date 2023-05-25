الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح مهمة لتفادي أمراض الطقس الحار

الطقس
الطقس

شهدت مصر في الفترة الأخيرة تذبذبا في درجات الحرارة وحالة الطقس، وقد كشفت الأقمار الصناعية عن عودة الرياح الرملية والترابية على عدد من المحافظات، وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

ويبحث المواطنون بمحافظات مصر عن نصائح للوقاية من الأمراض الناتجة عن الطقس الحار والسيئ، خوفاً من التعرض لإشاعة الشمس أو التعرض للأتربة بعد تجاوز درجات الحرارة الـ 33 درجة.

وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز وأهم النصائح للوقاية من الأمراض الناتجة عن الطقس الحار، وإليكم التفاصيل على النحو التالي.

- نصائح وقائية يجب اتباعها لتفادي أمراض الطقس الحار

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة، بعد ارتفاع درجات الحرارة بالمحافظات.

وحذرت الدكتورة منار غانم، خلال حديثها لـ "الدستور"، المواطنين من أن فصل الربيع مشهور بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، وبين انخفاض وارتفاع في درجات الحرارة في اليوم الواحد، والذي سينتهي 20 يونيو ويبدأ فصل الصيف رسمياً 21 يونيو 2023، وسنواجه تقلبات جوية وارتفاع في درجات الحرارة حتى ذلك  الوقت.

ووجهت الدكتورة منار غانم، النصيحة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية خصوصاً بعد أن شهدنا تغيرات في حالة الطقس ودرجات الحرارة مؤخراً وعودة الرياح الرملية والترابية على عدد من المحافظات، وإليكم نصائح الوقاية:

1 - إذا كنت تعاني من الحساسية والجيوب الأنفية، يجب أن ترتدي الكمامات عند الخروج خلال فترة الأتربة.

2 - على قائدي المركبات والسائقين ضرورة توخي الحذر على الطرق السريعة، بسبب انخفاض الرؤية والأتربة مع ضرورة متابعة النشرة الجوية التي تصدر عن هيئة الأرصاد الجوية يوميًا لمعرفة الحالة الجوية قبل الخروج على الطريق.

3 - عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة في فترة النهار حتى لا تصاب بـ "ضربة شمس".

4 - يجب تناول قدر كبير من السوائل أو العصائر الطبيعية المنعشة حفاظاً على درجة حرارة الجسم.

الطقس الحار العاصفة الرملية درجات الحرارة الطقس نصائح للوقاية إشاعة الشمس

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