الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| "الأرصاد" تحذر من العواصف الرملية ورسالة مؤثرة من "صلاح" لرباعي ليفربول

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول عددً من الأخبار المتنوعة، والتي شملت العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

- "الأرصاد" تُحذر: عودة العواصف الرملية والترابية على عدد من المحافظات

عاصفة رملية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، حيث كشفت الأقمار الصناعية عن عودة العاصفة الرملية والترابية على عدد من المحافظات.

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- أستاذ علم فيروسات: كورونا مرض ناشئ لا بد من أخذ الوقت الكافى لدراسته

الكورونا

قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، إن علم الأوبئة هو علم موجود منذ زمن طويل، لافتًا إلى أن الأوبئة موجودة منذ فترات طويلة جدًا.

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- رسالة مؤثرة من محمد صلاح فى وداع رباعى ليفربول

محمد صلاح وفيرمينو

ودع الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، زملاءه روبرتو فيرمينو وجيمس ميلنر وأوكسلاد تشامبرلين ونابي كيتا الذين سيرحلون عن الريدز نهاية الموسم الجاري.

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- لماذا حذرت "الصحة" من الدهون المتحولة؟.. أطباء يجيبون

الدهون المتحولة

قالت وزارة الصحة والسكان إن 5 مليارات شخص في العالم يتعرضون للآثار الوخيمة على الصحة؛ بسبب الدهون المتحولة، موجهة نصيحة للمواطنين:

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- مع بداية الصيف.. نصائح هامة لمرضى الجيوب الأنفية عند التعرض لموجة الحر

مرضى الجيوب الأنفيه

قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، يكون مائلاً على السواحل الشمالية شديد الحرارة.

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السبت.. افتتاح أضخم سوق سياحى لدعم الإقبال على مدينة نويبع

خالد فودة

تستعد مدينة نوبيع لافتتاح السوق التجاري السياحي بالمدينة وذلك يوم السبت المقبل، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والذى يعد إضافة كبيرة في التنمية السياحة العالمية بمدينة نوبيع .

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كورونا فيروسات الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس محمد صلاح مرضى الجيوب الانفية مدينة نويبع

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