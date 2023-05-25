"كاتبٌ لا يستيقظ من الكتب".. حوارات مترجمة مع مفكرين وأدباء

صدر عن دار أكورا للنشر والتوزيع بالمغرب كتاب "كاتب لا يستيقظ من الكتب" من إعداد وترجمة محمد أيت لعميم.

يضم الكتاب حوارات شاملة مع كتاب ومفكرين وفلاسفة وروائيين ونقاد حول الأدب والحياة والكتابة والوجود.

كلمة المؤلف

قال المؤلف في تقديم كتابه: "كاتب لا يستيقظ من الكتب" هو ثمرة لأكثر من عشرين سنة من الترجمة لحوارات شاملة مع كتاب ومفكرين وفلاسفة وروائيين ونقاد كنت استكشف فيهم نظرات عميقة حول الكتابة والوجود، حول الأدب والحياة.

وتابع: تعكس هذه الحوارات، مراحل من اهتماماتي المتعلقة بالنقد والنظرية النقدية، وتحولاتي التي انعكست في الاهتمام بتاريخ الأفكار، وبالتأويل والقراءة المنفتحة للنصوص من خلال مقاربات متنوعة، بحيث أصبحت أميل الى أن الكتابة النقدية هي أدب، وليست قولا على قول، أو كتابة من الدرجة الثانية.

هذه التحولات كانت تقودني إلى انتقاء حوارات تجيب عن أسئلتي الخاصة، من ثم فإن هذه الحوارات قد تضيء جوانب متعلقة بهذه التحولات التي عرفتها عبر مسار الكتابة والترجمة، لأنني أؤمن أن ما نترجمه هو بالأساس أفكارنا كتبت في لغات أخرى، ونسعى من خلال ترجمتها إلى استردادها.

ما يميز أغلب الحوارات التي يشتمل عليها الكتاب، أنها تتمتع بالشمولية وتغطية المشاريع الكتابية لكل مؤلف على حدة، مما يجعلها توفر للقارئ نظرة شاملة على التحولات التي عرفها كل كاتب، وتكشف أسرار هذه التحولات، إضافة الى أنها حوارات ذات طابع سيري، بحيث نصادف فيها معطيات حول الكاتب، تعمل على إضاءة بعض مشاغل الكتابة لديه، وتفسر القطائع التي صاحبت هؤلاء الكتاب عبر مسارات الكتابة، إلى درجة أن كل حوار على حدة قد يتحول الى مشروع كتاب حول تجربة المؤلف.

يذكر أن محمد أيت لعميم هو باحث وناقد مغربي، حاصل على الدكتوراه في النقد الأدبي، وله مجموعة من المؤلفات منها “بورخيس أسطورة الأدب"، و"المتنبي الروح القلقة والترحال الأبدي".