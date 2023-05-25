فرانس برس: لاجئو السودان الفارون من الحرب يبحثون عن الأمان فى مصر

قالت وكالة فرانس برس الفرنسية إن لاجئي السودان يبحثون الآن عن الأمان في مصر، لا سيما مع هروبهم من جحيم الحرب الدائرة في السودان.

السودانيون في مصر

وقالت الوكالة الفرنسية في تقريرها إن السودانيين الذين ينجحون في العبور ودخول الأراضي المصرية يقدم لهم الهلال الأحمر المصري الرعاية ويوزع الماء والبسكويت على القادمين.

ويوجد متطوعون يعدون طرود مساعدات للاجئين الفارين من السودان، في محطة حافلات وادي كركر بالقرب من مدينة أسوان ويتم استقبالهم هناك من قبل المتطوعين الذين يقدمون وجبات ساخنة- وهي الأولى بالنسبة للكثيرين منذ الشروع في رحلة الصحراء المحفوفة بالمخاطر.

ومن جانبه قال منصور جمعة، أحد حوالي 60 متطوعًا: "نقدم ثلاث وجبات يوميًا. للغداء يوجد دجاج ومكرونة وفاصوليا"، وأضاف: "نوزع أيضا وجبات على عشرات المنازل" حيث "تتكدس ثماني عائلات في بعض الأحيان".

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من أربعة ملايين سوداني كانوا يعيشون في مصر قبل الحرب.

وقال وليد أحمد، وهو لاجئ غادر وادي حلفا واتجه شمالاً، إن مصر كانت وجهة "واضحة". "إنها دولتنا الثانية".

ومن جانبه، قال كارلوس كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر: "عدد الأشخاص الذين ينتظرون العبور إلى مصر في تزايد"، وقال إن وكالة الأمم المتحدة بحاجة إلى 19.9 مليون دولار لتزويدهم "بالماء والغذاء ومستلزمات النظافة وادوية" خاصة لمرض السكري وغيره من الامراض المزمنة، على المدى الطويل، ستكون هناك أيضًا احتياجات أخرى بما في ذلك التعليم والعيش.