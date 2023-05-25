المؤسسة العربية للدراسات تصدر "معنى الأشياء" للمفكر الأردني فهمي جدعان

صدر حديثًا عن "المؤسسة العربية للدراسات والنشر" كتاب جديد للمفكر الأردني فهمي جدعان بعنوان "معنى الأشياء.. رسالة في الجوهريّ من وجودنا المباشر".

وجاء في تقديم المؤلف للكتاب، "في مدينة بلا أسوار، هي مدينتنا العربية، تتدافع بلا رحمة النظم والأفكار والإرادات والأهواء والرغائب. وعند بواباتها تتحفز كتائب الثأر والإفناء والاغتصاب. وفي أعطافها تنتشر أعلام الشك والحيرة وزيغ البصر والظنون والقلق والغضب، ويعلو الشر على الخير، والظلم على العدل، والاستبداد على الحرية.

وتتيه قيم الرحمة والعدالة والكرامة والصداقة والحب والأصالة والإيمان على معانيها في معركة الحياة والموت، أو "الحياة الموت". ما "القول" الذي يستطيع المفكر، في حدود عقله التأمليّ، المعرفيّ والوجدانيّ أن يرسله في مدى البقاء أو الفقد كي لا تظل المدينة بلا أسوار، وكي يكون العمر الذي كان عمرًا سيكون؟ ".

- أبرز المعلومات عن فهمي الجدعان

وفهمي جدعان مفكر أردني من أصول فلسطينية، درس الفلسفة في جامعة السوربون وحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية، وعمل أستاذًا للفلسفة والفكر العربي والإسلامي في عدد من الجامعات الأردنية.

كما نال جوائز مهمة مثل "وسام سعف النخيل" من الأكاديمية- الجمهورية التونسية 1986، و"وسام القدس للثقافة والفنون والآداب" من فلسطين 1991، كما اختارته بعض المؤسسات الثقافية في بلده شخصية العام في 2013.

أصدر جدعان الكثير من المؤلفات المهمة ومنها: "أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث"، "المحنة - بحث في جدلية الديني والسياسي في الإسلام"، "الطريق إلى المستقبل: أفكار – قوى للأزمنة العربية المنظورة"، "رياح العصر: قضايا مركزية وحوارات كاشفة"، "الماضي في الحاضر: دراسات في تشكلات ومسالك التجربة الفكرية العربية"،"في الخلاص النهائي: مقال في وعود الإسلاميين والعلمانيين والليبراليين".