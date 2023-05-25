المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية فى متحف الطفل.. الأحد المقبل

يستضيف مركز الطفل للحضارة والإبداع ــ متحف الطفل ــ بحي مصر الجديدة، عروض المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية، فى دورته العاشرة والذى يقدم عروضه تحت عنوان "حوار الطبول من أجل السلام.. رسالة من أجل التواصل الإنسانى بين الشعوب".

تبدأ عروض المهرجان في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد المقبل والموافق 28 مايو الجاري، وتستمر على مدار ساعتين، حيث يستقبل المركز عددا من العروض المميزة، من بينها فرقة بيب مارشينج باند والتي تمزج الموسيقي الشرقية بموسيقي الفرانكو والجاز، كما يشارك السيرك القومي بعرض فني.

وتنطلق الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، الذي يترأسه الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، في تمام الساعة التاسعة مساء بعد غد السبت، وتستمر فعالياته حتى 2 يونيو، تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام".

وتشهد دورة هذا المهرجان مشاركة متميزة من دول: اليونان، المكسيك، الهند، بنجلاديش، سريلانكا، إندونسيا، الجزائر، جنوب السودان، فلسطين، اليمن، بالإضافة إلى مصر.

ويعقد الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، ورشا فنية دولية في حفلي الافتتاح والختام تشارك فيه جميع الفرق بالسور الشمالي بجوار بوابة النصر بشارع المعز.

وبحسب الفنان انتصار عبد الفتاح مؤسس المهرجان: يعد المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية، رحلة عبر ثقافات العالم المختلفة ولاتخلو حضارة من لغة الطبول في تراثها الشعبي، حيث يتم استحضار هذا التراث وتقديمه في قوالب فنية متجددة، مضيفا بأن هذا المهرجان يعد مهرجانا متفردا يعكس ريادة مصر على مدار التاريخ وانفتاحها على الآخر، ويؤكد على قيمة الإنسان وأهمية ارتباطه بموروثه الشعبي.

ويقام المهرجان في أماكن متنوعة وهي مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر - ساحة الهناجر بالاوبرا- الحديقة الثقافية بالحوض المرصود- مركز الطفل للحضارة والإبداع متحف الطفل بمصر الجديدة، بيت السنارى بالسيدة زينب.