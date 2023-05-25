كشف تفاصيل أول صندوق للاستثمار فى الذهب

أوضح الدكتور سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف المسئولة عن صندوق الاستثمار في الذهب، تفاصيل أول صندوق استثماري للذهب، موضحًا: أنه "تمت دراسة تعامل العالم مع منتج مثل الذهب، فوجدنا أن هناك فرقا في تعامل العالم مع الذهب، من حيث تجارة الذهب والاستثمار في الذهب".

وأضاف "الترجمان"، خلال لقاء ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية “cbc”، أن الاستثمار في الذهب يتم من خلال مؤسسات مالية، متابعًا: "نسعى لتأسيس بنية متكاملة للاستثمار في الذهب".

وأوضح أن الشرق الأوسط يستحوذ على 12% من أسواق الذهب، لافتا إلى أنه من خلال صندوق الاستثمار في الذهب، حرصنا على أن يكون الذهب متواجدا في مصر، ويتم تخزينه في شركة إيجي كاش، وهي شركة وطنية ومملوكة لمؤسسات وطنية، ثم بعد ذلك يتم شراء وثيقة ، والقيمة الاسمية لها 10 جنيهات، وذلك على حسب ما يتم شراؤه من أحجام الذهب، حيث يحدد قيمة الذهب المدعوم به هذه الوثائق، وفي حالة الرغبة ببيع جزء من الذهب الذي تمتلكه يتم بيع جزء من الوثيقة يساوي المبلغ المراد.

وعن كيفية تحديد أسعار الذهب من خلال صندوق الاستثمار في الذهب، قال: "إحنا بنشتري من مصافي مصرية، المصفى الذي نشتري منها التي تنتج الذهب هي التي تقول لنا على السعر الذي سوف نشتري به، وبالتالي ليس نحن من نحدد السعر، ولكن ما نشتري به الذهب، هو الذي يتم الإعلان عنه".