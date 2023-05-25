النائبة رقية الهلالي لـ"صالون التنسيقية": القانون أكبر معوق للاستثمار

قالت النائبة رقية عبدالعزيز الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن أكثر المعوقات التي تواجه الاستثمار هو قانون الاستثمار نفسه، فلا يتم تفعيل القوانين كما تم الاتفاق عليها .

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني «الصناعة - الاستثمار المحلي والأجنبي ».

وتابعت الهلالي: سنبدأ عقد ورش عمل ووضع خطة متكاملة لمتابعة توصيات المجلس الأعلى للاستثمار، ويجب متابعة البروتوكولات الموقعة وتطبيقها واستغلال المناطق الاستثمارية الاستغلال الأمثل في قانون الاستثمار.

وأكدت أن كل محافظة لديها مواصفات استثمارية لا يمكن أن تتجمع في دولة واحدة، ومصر من أكثر الدول في العالم التي لديها مميزات استثمارية ليست موجودة في أي مكان في العالم، أهمها الموقع المتوسط والاستقرار الأمني والسياسي والقوة البشرية.

وأشارت إلى أن طريقة تطبيق القوانين وطريقة متابعة تنفيذها هو الأساس في المرحلة القادمة وسيقودنا للحصول على الاستثمار الجيد مع إعادة استغلال الكنوز المصرية (المواد الخام) بشكل جيد وصياغة الخرائط الاستثمارية بشكل واقعي، متابعة: لدينا فرصة حقيقية للاستثمار في التمويل الأخضر المستدام بعد مؤتمر قمة المناخ cop27.

أدار الحوار خلال الصالون، آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، عبد الرحمن هشام مصطفي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة ، النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، هشام كمال رئيس لجنة الصناعة بحزب المؤتمر، المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس اتحاد مستثمري مصر، فيما شارك في الجلسة الثانية، النائبة رقية عبدالعزيز الهلالي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، الدكتور نضال السعيد استشاري التنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي وعضو المكتب السياسي بحزب المحافظين، سعيد شحاته عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي، ريم القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين لجنة الاستثمار بحزب الجيل الديمقراطي ومسئول أول علاقات المستثمرين بقطاع ترويج الاستثمار (جذب الاستثمار الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة).

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني .