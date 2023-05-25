الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لم يمت فقيرًا.. حفيدة إسماعيل ياسين: جدى كان بيغير لبسه فى العربية بسبب زحمة الشغل

إسماعيل ياسين
إسماعيل ياسين

أعربت سارة ياسين، حفيدة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، عن سعادتها وفخرها بالانتماء إلى الراحل إسماعيل ياسين، قائلة: "في البداية لا أقول اسمي بالكامل بأني سارة ياسين إسماعيل ياسين، لأنني شخصية جادة بعض الشيء، فمش عايزة الناس تقول "تقل دمك" إزاي حفيدة إسماعيل ياسين، أنا مش دمي خفيف زيه". 

وأضافت سارة ياسين خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية cbc، أنها عندما كانت تشاهد أفلام جدها إسماعيل ياسين مع والدها، كان يحكي لهم قصص ما وراء الكواليس، معقبة: "بابا من وإحنا صغيرين جدًا كان يحرص على مشاهدة أفلام والده".

وأوضحت أن والدها كان يخبرهم ببعض الأسرار التي يعرفها عن والده إسماعيل ياسين وأصدقائه، لافتة إلى أنه كان يخبرهم بأن الفنان الكبير محمود المليجي كان طيبًا جدًا وبأنه لم يكن شريرًا مثلما كان يظهر على الشاشة، كما كان يخبرهم بالروح التي كانت تجمع بينهم، وبأنه كان دائمًا ما يذهب مع والده إسماعيل ياسين إلى الاستوديو، وبأن إسماعيل ياسين كان ملتزمًا جدًا حيث كان يغير ملابسه في السيارة، بسبب زحمة الشغل، حيث إنه في سنة من السنوات قدم 18 فيلمًا، وبأنه كان يحب العمال ويأكل معهم ويعاملهم بتواضع.

وتابعت: "كان شايل هم بكرة، وكان بيحب شغله ومتفاني فيه، كما أن خسارة والده وبيعه لمحله جعلته دائمًا بأن يريد أن يكون ناجحًا، كما أنه لم يمت فقيرًا".

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