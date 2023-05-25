الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفيرة مشيرة خطاب: التنمر جريمة تؤثر بشكل سلبى على ضحاياه

التنمر
التنمر

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التنمر جريمة تؤثر بشكل سلبي وسيء جدًا على ضحاياه، حيث يفقده الثقة بالنفس ويؤثر على انتاجه ودوره في المجتمع ويكلف الدولة تكاليف اقتصادية مادية إلى جانب الضرر النفسي. 

وأضافت مشيرة خطاب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية cbc، أنه لا بد من تجريم التنمر، لافتة إلى أن حقوق الإنسان تؤكد على أننا جميعًا متساويين في الكرامة، معقبة: "لو عند شخص عاهة أو قصور في شيء معين، فلا يجوز أن يتنمر عليه أحد". 

وتابعت: "نحن كدبلوماسيين عندما كنا نسافر في الخارج، فإن أولادنا كانوا يقعون ضحايا للتنمر عندما يذهبون إلى المدارس؛ لأنهم جداد وجاءوا من ثقافة مختلفة، لكن المجتمع لم يكن واعي للتنمر مثلما هو واعِ له حاليًا". 

وشددت السفيرة مشيرة خطاب، على ضرورة وجود عقوبة عامة للتنمر، كما يجب أن يعلم بها كل الناس، حيث يوجد قانون و ويوجد جريمة تسمى التنمر ولها عقاب.

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