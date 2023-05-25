أزمة فى بريطانيا.. ريشى سوناك تحت ضغط لإلغاء قائمة الشرف لبوريس جونسون

يواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك دعوات لتأجيل أو إلغاء قائمة تكريم بوريس جونسون التي تكافئ العشرات من حلفائه بعد إبلاغ الشرطة عن رئيس الوزراء السابق بشأن مزاعم بارتيجيت الجديدة.

وقال حزب العمال والحزب الديمقراطي الليبرالي إن سوناك يجب أن يسحب القائمة التي تضم حوالي 50 اسمًا ، والتي يُعتقد أنها على وشك الموافقة ويمكن نشرها في غضون أسبوعين.

كما يشعر بعض المحافظين بالحيرة بشكل خاص حول سبب استعداد سوناك للمضي قدمًا في القائمة، من المقرر أن يتسبب ذلك في صداع لرئيس الوزراء لأنه سيسلم النبلاء لثلاثة نواب - نادين دوريس وألوك شارما ونيجل آدامز - وقد يؤدي إلى انتخابات فرعية صعبة.

سيكون احتمال الحصول على مزيد من التكريمات لحلفاء جونسون أكثر إثارة للجدل الآن بعد أن مرر مكتب مجلس الوزراء مذكراته الوبائية لقوات شرطة بسبب مخاوف بشأن المزيد من انتهاكات القواعد المحتملة خلال كورونا.,

الوثائق التي تحدد حوالي اثني عشر حدثًا في كل من قصر الرحمة والتفضيل الخاص برئيس الوزراء، تشيكرز ، ورقم 10، بين يونيو 2020 ومايو 2021، قدمها جونسون إلى محاميه المعينين من قبل الحكومة. ومع ذلك ، تلقى مكتب مجلس الوزراء ، الذي دفع أتعاب المحامين ، اليوميات أيضًا ، وقرر المسؤولون بعد ذلك أنه بموجب قانون الخدمة المدنية ، يجب عليهم إحالة الأمر إلى الشرطة.

قطع جونسون العلاقات مع المحامين الحكوميين الذين دعموه خلال تحقيق كوفيد ، حيث قال حلفاء إنه "فقد الثقة" في النظام.

قال منتقدوه إنه يتعين على سوناك وجونسون الآن التخلي عن خطط قائمة الاستقالات التكريمية ، مع سلسلة من التقارير حول الأسماء المقدمة بما في ذلك المتبرعون للحزب ، والمساعدين ، وفي مرحلة ما حتى جائزة الفروسية المقترحة لوالده ستانلي جونسون.

وقالت أنجيلا راينر ، نائبة زعيم حزب العمال ، إنه من المستحيل أن تمضي القائمة قدما الآن يواجه جونسون اتهامات جديدة.

وقالت ويندي تشامبرلين ، رئيسة حزب الديمقراطيين الليبراليين: "يجب ترك أيام ترشيح رؤساء الوزراء لأقرانهم في الماضي ، خاصة عندما يغادرون تحت سحابة من الفضيحة مثل بوريس جونسون. على الأقل ، يجب على ريشي سوناك التدخل وتأجيل هذه القائمة بينما يخضع جونسون لتحقيق الشرطة ".