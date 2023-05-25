الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هولندا: نحرص على تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات إف -16

طائرة f16
طائرة f16

قال وزير الدفاع الهولندي كاجسا أولونغرين، الأربعاء، في رسالة إلى البرلمان، إن هولندا تريد تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات إف -16 في أقرب وقت ممكن. 

 

وفي وقت سابق من نفس اليوم ، قال وزير الدفاع النرويجي بيورن أريلد غرام،  إن بلاده ستدعم برامج تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة من طراز F-16.أيضاً .

 

وقال الوزير الهولندي أولونغرن إن البرنامج التدريبي الهولندي سيتم تنسيقه مع بلجيكا والدنمارك والمملكة المتحدة البريطانية، ويمكن أن تنضم إليه دول أخرى.

 

وقال وزير الدفاع النرويجي بيورن أريلد غرام، في وقت سابق من ذلك اليوم: "تدعم الحكومة هذه المبادرة وتدرس كيفية مساهمة النرويج مع الحلفاء والشركاء".

 

لم تقرر الحكومة النرويجية ما إذا كانت النرويج ستسلم أيًا من طائراتها من طراز F-16 إلى أوكرانيا ، حسبما صرح الوزير بشكل منفصل لمحطة NRK العامة.

 

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ، ينس ستولتنبرغ ، يوم الثلاثاء ، إن تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات مقاتلة غربية من طراز إف -16 لن يجعل الناتو طرفًا في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

 

وفي اليوم السابق ، قال دبلوماسيون روس كبار إن نقل طائرات إف -16 إلى أوكرانيا سيثير مسألة دور الناتو في الصراع.

 

يوم الجمعة الماضي ، أيد الرئيس الأمريكي جو بايدن برامج تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات F-16، وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبايدن إن الطائرات لن تستخدم للعبور إلى الأراضي الروسية.

 

يقول الغرب إنه يريد مساعدة أوكرانيا على هزيمة روسيا لكنه أصر مرارا على أنه لا يريد إثارة مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي العسكري المدعوم من الولايات المتحدة وروسيا.

 

أشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى بحث ملف تزويد أوكرانيا بمقاتلات "أف 16"، مؤكدا أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على المقاتلات الأميركية الصنع قد بدأ. 

أوكرانيا روسيا النرويج هولندا

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