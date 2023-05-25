فيوتشر يهزم سيراميكا كليوباترا بهدف ويطارد بيراميدز على وصافة الدورى

حقق فريق فيوتشر الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري.

أحرز أحمد عاطف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 بعد متابعته لتسديدة عمر كمال عبد الواحد العائد من محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا.

ورفع فيوتشر رصيده عند 54 نقطة في المركز الثالث من 28 مباراة بعد الفوز في 14 مباراة وتعادل في 12 لقاء وخسر مواجهتين فقط.

وتوقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب.

وشهدت المباراة حضور البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر رفقة أرنالدو تيكسيرا المدرب العام للفراعنة.